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关联风口 乘风破浪——三谈推动民营经济实现更大发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.27 08:18

　　一家民营企业，如何从乡镇一隅挺进行业十强？

　　深耕大型回转支承细分领域，攻关高端回转支承高性能材料和高质量加工，国内首创研制无软带中频淬火技术……洛阳新强联瞄准高端轴承产业链“卡脖子”环节，一次次以技术和产品创新填补国内空白，十余年间业绩高速增长并成功上市，生动诠释了何以在关联风口中乘风破浪。

　　这不只是一家企业强势突围的成长轨迹，更是无数企业逐鹿市场的制胜兵法。最近，市委书记江凌赴部分民营企业调研时，寄望广大民营企业家树立更大志向，努力进入风口产业产业链，为民企做大做强指明方向。

　　作为时代热词，“风口”往往意味着新市场新机遇。今天，传统的产业赛道“拥挤不堪”，不断涌现的产业新赛道新风口则是“坦途一片”，谁能抓住风口、站上风口，谁就能转换动力、跨越赶超。

　　从“支持民营企业创新产品迭代应用”，到“加快推动数字化转型和技术改造”，再到“积极向核心零部件和高端制成品设计研发等方向延伸”，纵览党中央、国务院最近发布的“民营经济31条”，字里行间流露出对民营企业转变发展方式、调整产业结构、转换增长动力的期待。而近日召开的中央政治局会议，提出加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业，背后释放的同样是引导企业“向风而行”的鲜明信号。

　　关联风口究竟“魔力”几何？数据更有说服力。

　　权威数据显示，上半年，我国高技术行业增势良好，新产业成长壮大，新业态持续活跃，新能源汽车产业更是其中突出亮点，全国新能源汽车以370万辆的销量实现高达40%以上的增速，并带动锂离子动力电池、充电桩等产品产量同比分别增长46.4%和53.1%，可谓“势”不可挡。再看洛阳，铜一公司在新能源电池领域持续发力，三年间营收从1.36亿元倍增至8.2亿元；普莱柯抢占生物疫苗产业链中高端关键环，去年营收同比增长11.78%，创下营收连续6年增长和年营收新高两项纪录。事实证明，置身风口外，往往风吹雨打；站在风口上，就能扶摇直上。

　　有人把企业向风口关联转型的过程，喻为迈向成熟和迭变的过程，想要实现动能之变、脱颖而出，这条路非走不可。这就需要广大民营企业持续创新技术手段、商业模式、组织架构和经营管理体制，加快数字化、智能化、绿色化改造步伐，用好资本市场等手段，加速奔赴“有风的地方”。党委政府也诚需为民企做足政策支持、做优服务保障，竭尽全力推一把。

　　勇于乘风，方能破浪前行。瞄准产业风口，果断果敢转型，我们民营企业也定能优势再造、换道领跑！(洛平)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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