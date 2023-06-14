唐大和八年(公元834年)，裴度来到东都洛阳，任东都留守。这一年，他已69岁。到洛阳后，他于长夏门东集贤坊构筑宅园，是为集贤园。集贤园“筑山穿池，竹木丛萃，有风亭水榭，梯桥架阁，岛屿回环，极都城之胜概”，真是美不胜收。

饱食缓行新睡觉(音同绝)，

一瓯新茗侍儿煎。

脱巾斜倚绳床坐，

风送水声来耳边。

——唐·裴度《凉风亭睡觉》

唐大和八年(公元834年)，裴度来到东都洛阳，任东都留守。这一年，他已69岁。到洛阳后，他于长夏门东集贤坊构筑宅园，是为集贤园。集贤园“筑山穿池，竹木丛萃，有风亭水榭，梯桥架阁，岛屿回环，极都城之胜概”，真是美不胜收。

东都留守是个闲职，公务不多，时间充裕，裴度没事就在自家园子里转悠。一日，他酒足饭饱之后，来到园子里的集贤亭，坐在绳床上，吹着凉风，听着水流潺潺，喝着新茶，不知不觉就进入了梦乡。这日子，真是羡煞旁人，包括大诗人白居易。

白居易的履道里宅园和集贤园相距不远，“百余步地更相亲”，加之白居易和裴度乃同道中人，因而“履道集贤来往频”。

白居易非常羡慕裴度拥有集贤园，他在《代林园戏赠》中写道：“南院今秋游宴少，西坊近日往来频。假如宰相池亭好，作客何如作主人。”表示自己很想当集贤园的主人。

白居易的宅园环境已然不俗，裴度的集贤园显然更胜一筹。集贤园是以平津池为主体的水景园，水面宽阔，“长波碧逶迤”，中有三岛：晨光岛、杏花岛、樱花岛，湖四周有各色建筑，园中花木繁盛，尤以竹盛。

这样一处风景绝佳的园子，不止主人在此优游度日，还吸引了一批名人，如刘禹锡等。开成元年(公元836年)初秋，刘禹锡也到了东都，慕名来到集贤园，被惊到了，立马作《奉和裴晋公凉风亭睡觉》和诗一首：“骊龙睡后珠元在，仙鹤行时步又轻。方寸莹然无一事，水声来似玉琴声。”

竹溪绝佳处，水声似琴声。这样一座集贤园，怎不令人遐想无限。(洛报融媒·洛阳网记者 刘永娟)