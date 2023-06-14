洛阳市教育考试中心：8月1日至14日，准大学生可领纸介质档案

昨日，记者从市教育考试中心获悉，我市今年普通高招录取新生可领取纸介质档案。

昨日，记者从市教育考试中心获悉，我市今年普通高招录取新生可领取纸介质档案。8月1日至14日，市区(除孟津区、偃师区)考生可到各区招生服务中心领取。

市教育考试中心普招科负责人陈合锋介绍，纸介质档案包括考生报名登记表、体检信息表、报考学校(专业)志愿表等材料。

市区(除孟津区、偃师区)考生(含社会考生)，可于8月1日至14日，到各区招生服务中心领取档案。

具体领取地址：

涧西区：九都路与黄河路交叉口向北50米路西 电话：64880218

西工区：中州中路211号 电话：63261563

老城区、瀍河区：夹马营路75号 电话：63711776

洛龙区：龙门大道561号 电话：60696957

需要注意的是，对口生考生统一到西工区招生服务中心(中州中路211号)领取档案。8月14日之后，市区各考试服务中心还将结合本区实际，另行安排时间集中发放档案。各县区参照市教育考试中心安排，自行决定发放档案的时间及地点。

陈合锋提醒，已被录取的考生，本人须凭录取通知书、准考证、身份证领取档案，报到时交给录取高校，不得代领。高考考生档案保存期为录取结束后半年，保存期满，市教育考试机构将考生高级中等教育阶段档案退回其毕业中学，报名登记表、体检信息表、报考学校(专业)志愿表等按秘密级材料销毁。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温)