公元744年，李白和杜甫在洛阳一见如故，与好哥们儿高适在河洛地区携手同游，玩得很嗨。

公元744年，李白和杜甫在洛阳一见如故，与好哥们儿高适在河洛地区携手同游，玩得很嗨。

多年后，命运的浪潮将他们抛向不同的海岸：高适高居庙堂，杜甫隐居草堂，而李白居然比杜甫混得还惨——昔日大名鼎鼎的“谪仙人”误入“叛军”阵营，成了人人喊杀的反贼。

这是咋回事儿？电影《长安三万里》讲述的李白谋反之事是真实历史吗？

各奔前程

李白、高适、杜甫曾是同路人。他们都很有才，都曾经历人生的低谷，都曾求职无门、愤世嫉俗，相似的经历让他们的心迅速贴近，结为至交。

李白喜欢求仙访道，三人曾同往洛阳附近的王屋山阳台观(今济源阳台宫)探古访幽。《长安三万里》中说道，高适和杜甫见证了李白当道士的过程，还与好友元丹丘、岑夫子等人一起喝酒，听李白豪情万丈地吟诵后来千古传诵的诗歌《将进酒》。

史载，元丹丘曾在嵩山一带隐居修道。那时的嵩山是洛阳的辖区。唐玄宗的奶奶——女皇武则天在神都洛阳执政时，曾登临嵩山举行封禅大典，今登封市的名字便由此而来。

李白漫游河洛时，曾与元丹丘同住修道。《将进酒》中提到的“丹丘生”就是元丹丘。至于高适、杜甫是否曾与元丹丘一起喝过酒，史书未提。

李、杜、高彼此投缘，三人行的感觉太美好，隔了一两年，这个“大唐最强诗人天团”又约着聚了一次，然后各奔前程。

杜甫科考失败，求官被拒，十年“京漂”，穷困潦倒。

高适投笔从戎，投效唐朝名将哥舒翰。

李白游山玩水，挥洒人生，并几次成婚。

站错队伍

公元755年，安史之乱爆发，叛军迅速攻破洛阳，东京留守李憕拒不投降，被杀。公元756年年初，安禄山在洛阳称帝。

唐玄宗方寸大乱，错杀了固守潼关的大将高仙芝、封长清，换用哥舒翰守潼关。高适辅佐哥舒翰，一夫当关万夫莫开，搞得叛军很头疼。

谁知唐玄宗被叛将迷惑，轻信谗言，强令哥舒翰出关远征，收复陕洛。哥舒翰捶胸恸哭，被迫出关，中了埋伏，被俘；高适侥幸逃生。

潼关失守，长安沦陷，唐玄宗离京逃亡，行经马嵬坡时，愤怒的将士们发动兵变，杀死奸臣杨国忠等人，逼着皇帝缢杀杨贵妃。

随后，玄宗南下成都。太子李亨在灵武拥兵即位，是为唐肃宗，遥尊唐玄宗为太上皇。此时的大唐，分成了新皇帝的朝廷和老皇帝的朝廷。

杜甫一腔救国热血，冒死投效新君，却因不会逢迎被贬。

高适抓住机遇，先是追随唐玄宗南下，任谏议大夫，建言献策；发现老皇帝老迈昏聩，他马上掉转马头投效新皇帝。

皇权的争夺总是伴随着阴谋与杀戮。在入蜀途中，唐玄宗采纳宰相房琯的建议，命太子李亨、永王李璘各自统兵，收复失地。

高适极力反对，认为诸王都想做大做强称霸称王，非但不利于平定叛乱，只怕还会内讧，以致皇室手足相残、国家分裂。

唐玄宗一意孤行。果不其然，太子李亨上台后，怕弟弟李璘拥兵自立，跟自己争权夺位，立刻宣布起兵北上的永王乃反贼。

不妙的是，李白站错了队，成了反贼的同伙。

投诗求救

李白很有文学细胞，却没有政治细胞。

他本来在庐山隐居，躲避战乱，但永王多次恳请他出山助己一臂之力。

天真的李白以为，永王招兵买马是为了北上平叛、收复中原，便怀着治国安邦、建功立业的理想加入永王麾下，写了许多诗歌为永王加油助威。

谁料太子李亨突然自封为帝，还把永王的军队定性为“叛军”。

更要命的是，新皇帝还任命高适为淮南节度使，讨伐逆贼！

政治实在是太复杂了！杜甫这种老实人玩不转，李白这种“缺心机”更玩不转。神仙打架，中招的是凡人：李白被捕入狱，命悬一线，四周一片喊杀声，故交新知怕遭连累，纷纷避嫌。

绝望之中，李白给身居高位的朋友们写信，恳求他们救自己一命。公元757年，写有《送张秀才谒高中丞》一诗的书信被送到了负责永王案的高适手上。在信中，李白猛夸高适“智勇冠终古”，期待好哥们儿感念旧情伸出援手。

据说，高适没有回信。

《长安三万里》中讲道，高适怕被人抓住把柄，明里见死不救，暗中却通过大将郭子仪救了李白一命。历史的真相是这样吗？李白为何与高适绝交？且待下回分解。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)