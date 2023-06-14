偃师布鞋向风而行 国风鞋成功出圈

“平跟款国风鞋市场反响很好，下来我们考虑设计坡跟款的，绣花元素也可以更丰富些。”近日，在偃师区山化镇裕雯鞋样工作室，设计师马育文、马汉杰父子正商讨推出更多款式的国风鞋。

样式美观

“平跟款国风鞋市场反响很好，下来我们考虑设计坡跟款的，绣花元素也可以更丰富些。”近日，在偃师区山化镇裕雯鞋样工作室，设计师马育文、马汉杰父子正商讨推出更多款式的国风鞋。

今年59岁的马育文从事鞋样设计30多年，工作室平均每个季度推出几十个新款鞋样。随着汉服热的兴起，设计国风鞋的念头开始在他的脑海里萌生。“洛阳最近穿汉服的人特别多，搭配国风鞋的人却不多，这是一个巨大的市场。”马育文说，今年4月初，他将这一想法告诉儿子马汉杰，两人一拍即合，马上投入行动。

做工精良

现代人有皮鞋、布鞋、运动鞋，女鞋更是花样繁多。那古代人穿什么样的鞋子呢？马育文介绍，古代鞋子被统称为履，有木屐、登云履、高头履、勾履等。经过筛选，他决定以高头履为原型进行设计。

高头履又称翘头履，是唐代女子的常见鞋款。当时的女子以穿长裙为主，而高头履前端上翘正好可以拖住摇曳的裙摆，既美观又方便。“我们参照高头履的外观，在传统偃师布鞋的基础上进行改良，既保留了原有特色，又舒适耐穿。”马育文说。

在裕雯鞋样工作室，各种鞋配以牡丹、祥云等刺绣图案更显精致华美。马育文说，首批样品在前不久偃师区举行的第二届中国布鞋文化节上，一经亮相就受到众多客商青睐。

“不少客商试穿后表示，这款国风鞋兼具了古典美与实用性，不仅好看，而且舒适。”马育文说。

马育文(右)、马汉杰父子

偃师制鞋产业历史悠久、配套齐全，涵盖设计、制模、面料、绣花、生产、销售等全流程要素。仅山化镇就有成品鞋制造企业及配套企业388家，其中制造企业246家、配套企业142家，行业从业者约2万人，年产鞋1.5亿双，产值30亿元。在马育文和马汉杰父子看来，偃师制鞋产业试水生产国风鞋极具优势。

“目前，难就难在市场对接上。偃师布鞋传统客户群体年龄偏大，如何更好对接年轻客户群体是整个产业应该思考的问题。”年轻的马汉杰建议，应该以国风鞋为切入点，在洛阳各大汉服店进行展销，同时借助网络达人开箱测评、短视频传播等方式进行线上引流，推动偃师国风鞋“出圈”。

“作为设计师，我们也将推出更多适合日常穿着的国风鞋，期待布鞋与汉服的碰撞，能够更好助力洛阳汉服产业行稳致远。”马育文说。

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