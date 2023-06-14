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台风“杜苏芮”将影响洛阳，带来强风雨

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.07.27 08:07

　　昨天，市气象局发布重要天气报告，需要关注28日至30日台风外围云系降水及其影响。

　　2023年第5号台风“杜苏芮”(DOKSURI)于7月21日8时生成，目前，“杜苏芮”已发展为超强台风。根据最新资料分析，预计“杜苏芮”于28日早晨到上午在福建中部到广东东部一带沿海登陆，台风登陆后将以北上路径为主。

　　我市地处豫西山区，需关注台风低压螺旋雨带降水及台风低压本体带来的风雨影响。预计今天夜里到明天，受台风“杜苏芮”外围东南气流及地形共同影响，我市有中雨，局部暴雨；29日至30日，台风低压北上，受其外围东南急流影响，我市有大雨，汝阳、伊川、嵩县、偃师局部地区有暴雨；过程雨量40毫米至70毫米，东部、南部个别乡镇100毫米以上，并伴有5级大风。

　　市气象局提醒，台风路径预报难度大，存在极大的不确定性，市县气象部门将密切跟踪监视天气变化，及时发布相应的预报预警信息，建议政府、相关部门和社会公众注意防范远距离台风外围云系带来的强降水和大风天气，及时采取防范应对举措。

　　最近几天天气预报

　　今天：多云，有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏东风3级，气温24℃~34℃。

　　明天：多云到阴天转中雨，局地有大雨，偏东风3级~4级，气温24℃~32℃。

　　29日(周六)：阴天有中到大雨，局地有暴雨，气温23℃~28℃。

　　30日(周日)：阴天有小雨，气温23℃~30℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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