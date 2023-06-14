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洛阳市围绕“两建设、三改造” 全面提升城市功能品质和综合承载力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.26 23:16

　　

　　26日，洛阳市洛龙区政和路“人非共板”改造即将进入收尾阶段。届时，电动车、自行车等非机动车将和行人共用一个道路板块，极大提升该路段通行效率。

　　近年来，洛阳以“两建设、三改造”(重大基础设施建设、社区服务设施建设，老旧小区改造、棚户区改造和市政微改造)为重点，高标准实施一系列项目，在城市“面子”和“里子”的持续完善中，不断增强群众获得感、幸福感，提升城市功能品质和综合承载力。

　　游玩有去处，打卡新地标

　　20日，洛阳城市阳台项目在西工体育场片区开工。未来，这里将是一处现代时尚的城市新地标。

　　高品质规划建设城市阳台，是洛阳打造城市地标、提升滨水景观、彰显城市品位的重大决策，也是我市城市功能品质跨越式升级的重要一步。

　　除了城市阳台这一正在建设的未来打卡地，在涧西区，有一处新晋热门打卡地，吸引着市民游客争相游玩，这便是栋能魔王健身公园。

　　该健身公园采用“基金投资+政府支持+市场化运营”模式，融合泛体育运动乐园、羽毛球、篮球、游泳、乒乓球、健身、瑜伽、卡丁车等10余种体育运动项目以及儿童亲子、娱乐休闲、餐饮配套和户外体育公园于一体，是一座集“体育”“商业”“教育”“娱乐”功能的综合性育社交场馆，为市民游客提供了崭新运动体验。

 

　　“我家孩子在这儿学习乒乓球，有专业教练带队训练。”正值暑期，吴朝霞将自己10岁的儿子送到场馆内的乒乓球训练班，自己则报名了游泳班，“我俩一起上课，课程结束后还能到场馆里玩一玩别的项目，特别有意思。”

　　游玩有去处，打卡有阵地，是提升城市功能品质的重要导向。去年以来，全市高标准建设近200个社区健身中心，积极谋划布局邻里中心，让居民在家门口就能满足休闲娱乐健身等需求，一站式享受品质化生活。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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