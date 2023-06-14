洛阳为电子商务产业发展建章立制 聚力打造“中西部地区电商之都”

日前，洛阳市十六届人大常委会第四次会议审议通过《洛阳市人民代表大会常务委员会关于促进电子商务产业高质量发展的决定》(下称《决定》)，从电商产业集群、电商应用、直播电商、跨境电商、农村电商、绿色电商、人才引育、监督管理等方面建章立制，为促进电子商务产业高质量发展按下“加速键”。

日前，洛阳市十六届人大常委会第四次会议审议通过《洛阳市人民代表大会常务委员会关于促进电子商务产业高质量发展的决定》(下称《决定》)，从电商产业集群、电商应用、直播电商、跨境电商、农村电商、绿色电商、人才引育、监督管理等方面建章立制，为促进电子商务产业高质量发展按下“加速键”。

打造具有较强影响力“中西部地区电商之都”

据介绍，此次《决定》明确了洛阳市电子商务产业的发展定位、目标任务、路径和措施，提出“力争每年全市电子商务实物商品网上零售额增长10%以上”的目标，着力把我市打造成为具有较强影响力的“中西部地区电商之都”。

“电子商务是经济增长的新动力，具有链接线上线下、衔接供需两端、对接国内国际两个市场的独特优势，加快电子商务产业高质量发展，对促进我市产业结构调整、提升区域核心竞争力具有重大意义。”洛阳市人大常委会相关负责人表示，《决定》围绕市委产业发展工作部署，旨在为全市电子商务产业高质量发展指明方向与路径。

紧盯消费热点，向新媒体营销内容创作型电商转型

线上商品交易总额约3306万元，人气投票参与21万人次……不久前，洛阳市首届直播产业大赛闭幕，共吸引百余家企业、120余位网红和50余家MCN机构(网络直播经纪机构)参加。

“直播电商是电商产业新的增长点，已成为集聚青年群体的‘风口’，为我市促消费拼经济注入新的动能和发展活力。”上述负责人介绍，《决定》通过对市、县(区)人民政府加强直播基础设施建设，吸引和集聚MCN机构、主播入驻等作出要求，引导全市形成一批特色突出、示范性强的直播电商园区(基地)，助力洛阳传统电商企业向新媒体营销内容创作型电商转型，进一步提升直播电商企业设计研发、生产制造、仓储物流等全供应链专业服务能力，打造直播、短视频等“新媒体+”服务体系。