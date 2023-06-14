中雨、大雨、暴雨！洛阳市气象局发布重要天气报告

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，需要关注28日至30日台风外围云系降水及其影响。

刚刚，洛阳市气象局发布重要天气报告，需要关注28日至30日台风外围云系降水及其影响。

2023年第5号台风“杜苏芮”(DOKSURI)于7月21日8时生成，目前，“杜苏芮”已发展为超强台风。根据最新资料分析，预计“杜苏芮”将以每小时10公里-15公里的速度向西北方向移动，将于今天夜间至明天早晨进入南海东北部海面，于28日早晨到上午在福建中部到广东东部一带沿海登陆，登陆时中心附近最大风力为13-15级(40-48米/秒，台风级或强台风级)，为近10年最强登陆台风，台风登陆后将以北上路径为主。

洛阳地处豫西山区，需关注台风低压螺旋雨带降水及台风低压本体带来的风雨影响。预计27日夜里到28日，受台风“杜苏芮”外围东南气流及地形共同影响，洛阳市有中雨、局部暴雨；29日至30日，台风低压北上，受其外围东南急流影响，洛阳市有大雨，汝阳、伊川、嵩县、偃师局部地区有暴雨；过程雨量40毫米-70毫米，东部、南部个别乡镇100毫米以上，最大小时雨强30毫米-60毫米，并伴有5级大风。

具体预报：

今天夜里：多云有分散性阵雨或雷阵雨。

27日(周四)：多云有分散性阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温24℃～34℃。

28日(周五)：多云到阴天转中雨，局地有大雨，气温24℃～32℃。

29日(周六)：阴天有中到大雨，局地有暴雨，气温23℃～28℃。

30日(周日)：阴天有小雨，气温23℃～30℃。

影响与建议：

1.台风路径预报难度大，存在极大的不确定性，市县气象部门将密切跟踪监视天气变化，及时发布相应的预报预警信息，建议政府、相关部门和社会公众注意防范远距离台风外围云系带来的强降水和大风天气，及时采取防范应对举措。

2.降水时空分布不均、局地短时雨强大，强降水诱发山洪、地质灾害、中小河流洪水、城市内涝和农田渍涝的气象风险较高，需加强涉山涉水旅游景区、尾矿库及施工工地和重要路段的管理。

3.当前正值暑期出游旺季，短时强降水所伴随的低能见度天气、局地雷暴大风导致的道路交通、旅游出行等气象风险较高。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）