@洛阳车主，今夜24时起国内油价上调

刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年7月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高275元、260元。 刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年7月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高275元、260元。 按一般家用汽车油箱50L容量计算，加满一箱92号汽油，将多花10.5元左右。⑥