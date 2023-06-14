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@洛阳车主，今夜24时起国内油价上调
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 国家发改委网站 2023.07.26 18:23

　　刚刚，国家发改委网站发布最新消息：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年7月26日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高275元、260元。

　　按一般家用汽车油箱50L容量计算，加满一箱92号汽油，将多花10.5元左右。⑥
[ 责任编辑：唐好优 ]
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