客户至上 追求卓越——建行洛阳分行开展“个人外汇服务质量提升月”活动

“先生，请您对我行个人外汇业务服务给予评价，还有什么期望，我们将会不断改进服务，为您提供更加优质的服务……”日前，在建行洛阳分行南昌路支行，客服经理小郭请客户对其服务进行评价。

“先生，请您对我行个人外汇业务服务给予评价，还有什么期望，我们将会不断改进服务，为您提供更加优质的服务……”

日前，在建行洛阳分行南昌路支行，客服经理小郭请客户对其服务进行评价。

该行为深入贯彻落实党的二十大精神，进一步坚定习近平新时代中国特色社会主义思想指导地位，坚持人民至上，牢固树立“金融为民”理念，在全行开展“个人外汇服务质量提升月”活动，着力解决好人民群众急难愁盼。

此活动，洛阳分行根据外汇局河南省分局、外汇局洛阳市中心支局的活动要求，结合分行的实际情况，一方面对个人外汇服务质量提升月活动内容、个人外汇业务相关政策、经常项目常见易错问题等进行培训，充分调动员工开展大学习、大提升的活动热情；一方面通过对培训学习效果进行测试，强化政策督导落地，确保各网点做到政策明晰、业务熟练、服务高效。持续提升行内个人外汇业务服务质量和水平。

为确保活动效果，分行借力“个人外汇服务质量提升月”活动，进一步加大对分行网点明察暗访的力度，要求各营业机构对客户咨询的问题要做到热情、周到、全面、准确答复，确保业务人员人人掌握知识点，做好经常项目外汇便利化政策的传导及落地，为客户提供更好的服务，提升客户的体验。同时，指导网点利用与客户面对面沟通交流的机会，了解客户的业务办理体验、意见建议等，提升业务办理的满意度和便利度。

通过本次“个人外汇业务服务质量提升月”活动，进一步提升了建行洛阳分行个人外汇服务水平，该行有关人员表示，今后将继续深入贯彻学习各项外汇政策，切实保障个人真实、合理的用汇需求，夯实个人用汇金融服务基础，提升个人外汇服务质量。(建洛宣)