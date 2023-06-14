洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

70.88万人次！洛阳北郊机场旅客吞吐量超2022年全年总量
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.26 16:57

　　26日，记者获悉，截至7月25日，洛阳北郊机场今年已累计完成旅客吞吐量70.88万人次，同比增加61.02%，已超过2022年全年旅客吞吐量；累计运输飞行7079架次，同比增加37.03%。

　　今年以来，随着航空市场需求增加，洛阳北郊机场积极与各航空公司携手，恢复、增开、加密多条国内航班航线。目前，正值暑运高峰，洛阳北郊机场制定《2023年暑运保障工作方案》，科学、合理保障暑运航班；同时真情服务，围绕旅客实际需求，做好首次乘机旅客、无人陪伴儿童等乘机服务工作，切实解决旅客在机场遇到的各类乘机问题，确保旅客安全、有序、满意出行。

　　洛阳北郊机场提醒广大旅客，目前处于暑运高峰期间，航班在计划起飞前30分钟停止办理乘机手续，请您预留充足时间，提前到达机场办理相关手续。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 徐丽 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    糖龄8年 他咋就到了糖尿病肾病终末期
    糖龄8年 他咋就到了糖尿病肾病终末期
    糖龄8年 他咋就到了糖尿病肾病终末期
        说起这次住院的事儿，58岁的赵良(化名)看上去挺“无所谓”。事实上，坐在记者对面的他，焦虑得一直在抠手，...
  • ·记者体验无痛肠镜检查，睡了一觉查完了
  • ·晕车恶心 按按内关
  • ·老人一直呼吸不畅怎么办
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌与万达集团董事长王健林举行工作会谈
  • 洛阳市委召开专题会议 研究城市文化客...
  • 商洛市政府考察团来洛考察交流
  • “领跑”全省！洛阳农村产权交易突破1...
  • 洛阳外国语学校附属小学项目加快推进...
  • 7月26日起，洛阳公交部分线路恢复夹马...
  • 家里有老年人的注意！这样操作，防止...
  • 洛宁县：乡贤返乡发展“甜蜜”事业【...
  • 传承特色餐饮文化，让洛阳成为更多人...
  • 手机放在储物柜被盗 能否向游泳馆索赔
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    兴洛湖美景

    龙凤山

    天鹅湖

    夏日山中游
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605