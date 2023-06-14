70.88万人次！洛阳北郊机场旅客吞吐量超2022年全年总量

26日，记者获悉，截至7月25日，洛阳北郊机场今年已累计完成旅客吞吐量70.88万人次，同比增加61.02%，已超过2022年全年旅客吞吐量；累计运输飞行7079架次，同比增加37.03%。

26日，记者获悉，截至7月25日，洛阳北郊机场今年已累计完成旅客吞吐量70.88万人次，同比增加61.02%，已超过2022年全年旅客吞吐量；累计运输飞行7079架次，同比增加37.03%。 26日，记者获悉，截至7月25日，洛阳北郊机场今年已累计完成旅客吞吐量70.88万人次，同比增加61.02%，已超过2022年全年旅客吞吐量；累计运输飞行7079架次，同比增加37.03%。 今年以来，随着航空市场需求增加，洛阳北郊机场积极与各航空公司携手，恢复、增开、加密多条国内航班航线。目前，正值暑运高峰，洛阳北郊机场制定《2023年暑运保障工作方案》，科学、合理保障暑运航班；同时真情服务，围绕旅客实际需求，做好首次乘机旅客、无人陪伴儿童等乘机服务工作，切实解决旅客在机场遇到的各类乘机问题，确保旅客安全、有序、满意出行。 洛阳北郊机场提醒广大旅客，目前处于暑运高峰期间，航班在计划起飞前30分钟停止办理乘机手续，请您预留充足时间，提前到达机场办理相关手续。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 徐丽 文/图）