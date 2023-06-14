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网友建议调整89路公交线路 洛阳市公交集团回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.26 17:12

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：能否调整89路部分线路走向？由新区第一公交停车场始发，循原线行驶到龙门大道伊洛口后，走伊洛路—厚载门街—龙门西山公路，恢复原线(魏湾桥施工期间改行南山大道运行)，增设：伊洛路龙门大道口西、伊洛路厚载门街口东、厚载门街伊洛路口南(市妇幼保健院东)、厚载门街通忂路口南(高铁龙门站东)、厚载门街广阜路口、厚载门街南山大道口、花园村村委、厚载门街海校路口、厚载门街南口。

　　洛阳市公交集团回复：因草店村及附近村庄小学生和中学生大部分在龙门一小和郜庄实验二中上学，对89路线路需求量较大，如果按建议线路行驶，草店及附近村庄学生将无法直达龙门一小及郜庄中学，会造成出行不便，故线路暂时不能进行调整。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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