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洛阳多个绿色制造创新成果助力共建“零碳中原”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.26 08:40

　　记者从市工信局获悉，近日首届“零碳中原杯”河南省绿色制造技术应用创新大赛获奖名单发布，我市多家企业入选，其中洛阳北玻轻晶石新材料有限公司凭借“硅基固废轻质微晶石项目”获得一等奖。

　　本届大赛经各市工信部门、行业协会、第三方服务机构推荐和专家现场评价，最终评选出一等奖4个、二等奖7个、三等奖15个、优秀奖21个，包括我市绿色制造创新成果7个。

　　其中，获得一等奖的“硅基固废轻质微晶石项目”以园区内各类工业固体废弃物为主原料，进行轻质微晶石墙材生产，实现了建筑材料再生技术应用的全闭环。其生产线与传统燃气窑相比可实现单位能耗下降60%以上，能耗成本下降20%以上。项目产生的废水经沉淀池净化后可循环利用，废料废渣均可回收，电加热过程无烟气产生，实现了无废水、废渣、废气排放的绿色化生产模式。

　　作为今年我省工业领域节能宣传周活动的重要内容，“零碳中原杯”河南省绿色制造技术应用创新大赛由省绿色制造联盟提议发起，旨在通过遴选企业节能技改典型案例与先进经验，提升全省节能环保装备产业影响力和号召力。后续，我市还将围绕绿色制造体系建设，继续推广宣传一批实用的节能降碳技术，研发一批绿色设计产品，创建一批绿色工厂和绿色供应链示范企业，推动一批绿色园区转型，为加快推动全省制造业绿色低碳高质量发展贡献更多“洛阳动力”。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 金东浩 李磊 巴萃)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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