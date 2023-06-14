@洛阳市民：快清理家庭“小药箱” 过期药品莫保留

市民朋友请注意：快去翻翻家里的“小药箱”！由市市场监管局联合洛报融媒举行的“过期药品有回收，安全用药共守护”活动已经持续一周。

市民朋友请注意：快去翻翻家里的“小药箱”！

由市市场监管局联合洛报融媒举行的“过期药品有回收，安全用药共守护”活动已经持续一周。截至24日，全市15个县区设置的60个过期药品回收点，共回收过期药品2445盒，其中心脑血管类761盒、感冒清热类536盒、胃肠道类361盒、妇科用药203盒、抗生素191盒、止咳类120盒、维生素类114盒等。

那么，您知道哪些药品最容易放过期导致变质失效吗？您在清理家庭“小药箱”时，这些药品需要重点查看。

抗生素

比如，青霉素类、头孢菌素类、氯霉素类药品等。服用抗生素类药品的疗程要遵循医嘱，青霉素和头孢类药品如果过期会导致有效成分下降从而降低疗效，还有的成分可能已产生化学变化，造成不良反应。

急救药

如硝酸甘油、丹参滴丸、速效救心丸等。由于这类药物属于急救药物，不宜长期服用，打开包装后，往往会由于保存不当或是挥发导致变质和失效。

儿童药

如退烧药、感冒药、消化药等。儿童药经常会出现剩下的药品放过期的情况，儿童服药更应慎重。另外，儿童退烧药大多为口服液体，多数需要在阴凉条件下保存，建议开封后及时放入冰箱，以免变质。

液体类

如眼药水、糖浆等。眼药水开封后，建议在一个月内使用，超过一个月不建议继续使用；糖浆开封后，建议及时将瓶盖和瓶口清理干净、不被污染，存放在冰箱里。

药膏类

药膏每次的用量比较少，可能药还没有用完症状就好转了，这时就容易出现放变质的情况。另外，如果开封后放置时间过久，开口部位可能会有一些病原微生物附着，污染药物。

维生素类

如维生素C含有抗氧化剂，接触空气易发生氧化，比较容易失效变质。

市市场监管局药品安全监管科相关负责人提醒市民，最好定期清理家里的“小药箱”，以便及时发现过期药品。一些老年人习惯将常用药品放在小盒子里随身携带，一定要记得写清药品名称和有效期，夏天最好放在手袋里，以免体温或户外温度过高导致药品变质。“市民没必要大规模囤药，因为一般家庭不具备长期存放药品的条件。”该负责人说，市民可以适量准备一些常用药品，一次购买5天至7天的量较为合适。另外，有老人的家庭可以准备一些心血管急救药，如速效救心丸、硝酸甘油等。

如果您清理家庭“小药箱”后发现有过期药品，可以将其送至回收点。作为鼓励，完成过期药品回收的市民可根据药品数量，现场免费领取由药店提供的抽纸、花露水等对应的生活用品。同时，参与者还可以享受各连锁药店提供的免费测量血压、合理用药知识普及等惠民服务。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 赵利波 孙怀真 孙瑾靖)