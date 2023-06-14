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卣yǒu：先秦时期的酒器
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2023.07.26 08:27
兽面纹提梁铜卣（资料图片）

　　卣(yǒu)，中国先秦时期的酒器，常见于商朝和西周时期。

　　卣在盛酒器中是重要的一类，考古发现的数量很多。其器型为椭圆口，深腹，圈足，有盖和提梁；腹或圆或椭或方，也有作圆筒形，作鸱鸮(chī xiāo)形，作虎吃人形等。

　　卣主要盛行于商朝和西周，一般来说，商朝多椭圆形或方形的卣，西周多圆形的卣。西周卣承商朝卣，形制又有所变化，其中最有特色的是鸟兽形卣。鸟兽形有提梁的容酒器，一般统称为鸟兽形卣。

　　代表性文物兽面纹提梁铜卣是出土的商代青铜器中的珍品，通高50厘米、口径12厘米、圈足径16厘米，重10.4公斤，现藏于河南博物院。其由器身、双钮、器盖、提梁、连接提梁与盖的环等几部分组成，为防止器盖丢失，当时的工匠将器盖、提梁和器身连接起来，器钮和提梁之间则通过一条链子连接，盖面与肩部装饰夔(kuí)纹，腹部是带有商朝特色的兽面纹，上下用圆圈纹镶边，神秘中透出沉稳、大气。（洛报融媒首席记者 王若馨）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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