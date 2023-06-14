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洛阳跟班学习干部深入学习嘉兴市乡贤工作先进理念和做法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.26 08:33

　　牵线引进项目百余个，10余个投资超10亿元的经贸(人才)项目投资协议落地……在浙江省嘉兴市平湖市，乡贤已成为推动当地产业发展的一支重要力量。

　　如何把分散在各地的乡贤组织起来？如何引导他们发挥作用？日前，我市赴嘉兴市跟班学习干部深入学习该市乡贤工作先进理念和做法。

　　“嘉兴市用活‘乡智、乡力’资源，以乡贤力量聚人心优治理促发展，稳步推进乡贤助力乡村振兴工作，形成了工作模式和品牌，取得了明显成效。”我市赴嘉兴市跟班学习干部、市委统战部非公有制经济工作科科长李银河介绍。

　　从市级层面来说，嘉兴市建立了乡贤工作联席会议制度，出台加强乡贤工作助力乡村振兴的实施意见，明确提出要实施乡贤回归，乡贤助力产业兴旺、生态宜居、文化建设、基层建设、公益慈善，乡贤代表人士队伍建设等7大工程。

　　嘉兴市多方搭建平台，为乡贤返乡提供便利条件。一方面，建立了乡贤联谊会、乡贤参事会、乡贤理事会等各种形式的乡贤联谊组织，举行丰富多彩的联谊活动，把乡贤有效凝聚起来，让在外乡贤知乡情、忆乡愁。另一方面，积极引导乡贤返乡创业，把乡贤工作与助力乡村振兴战略实施结合起来，把乡贤事业与家乡事业结合起来，推动乡贤“个人梦”融入乡村“发展梦”。

　　针对乡贤返乡创业遇到的困难和问题，尤其是融资问题，嘉兴市政府把金融支持作为激励乡贤回归的重要措施，持续推出金融帮扶政策。据不完全统计，嘉兴市平湖市、海盐县、海宁市、南湖区等地统战部门都引导地方农商行推出了“乡贤贷”，累计发放贷款20多亿元。

　　“乡贤是基层治理中的重要力量。”李银河介绍，嘉兴市构建乡贤参事会与村(社区)“两委”结对共建模式，把乡贤骨干作为村(社区)“两委”重要人选和后备干部人选，以乡贤力量提升基层治理水平。同时，邀请乡贤参与村(社区)议事决策，充分发挥乡贤优势，引导乡贤参与政策宣传、公益帮扶、矛盾调解等工作。

　　截至目前，嘉兴市共建立各级乡贤联谊组织1124个，凝聚乡贤1.6万名；乡贤回归或牵线引进项目600多个，投资额达243亿元，捐助社会公益事业资金2亿元，参与社会矛盾纠纷调解5500多起。

　　当前，我市把乡贤返乡创业作为发展乡村产业的重要抓手，乡贤在乡村产业发展中的作用日益显现。嘉兴市乡贤工作起步较早、成效明显，其成功经验值得洛阳借鉴。

　　李银河建议，探索实施项目化运作。县、乡政府每年年初因地制宜提出年度乡贤项目目录，涵盖产业发展、新农村建设、公益事业等，乡贤可根据自身情况领办。邀请乡贤参与社会治理，建立重大事项、重大决策乡贤征询制度和建言“直通车”制度，通过制度调动乡贤的积极性，让他们参与决策制定和实施，协助村(社区)“两委”化解矛盾、破解难题。

　　此外，还要营造温馨环境，助力乡贤安心返乡发展。通过提供“保姆式”服务、解决企业融资难等问题、表彰乡贤贡献等，让乡贤切实感受到家乡的温暖，更加坚定回报家乡的信心和决心。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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