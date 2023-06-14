传承特色餐饮文化，让洛阳成为更多人向往的打卡地

2023全省文旅文创发展大会提出，要注重品质提升，推动豫菜振兴，挖掘消费潜力，让游客乘兴而来、满意而归、愿意再来。聚焦年轻化消费，洛阳餐饮企业尤其是一些老字号加快转型，越来越多的知名“首店”落户洛阳，城市品质和形象不断提升。

涧西区吉安北街特色小吃 （资料图片）

2023全省文旅文创发展大会提出，要注重品质提升，推动豫菜振兴，挖掘消费潜力，让游客乘兴而来、满意而归、愿意再来。聚焦年轻化消费，洛阳餐饮企业尤其是一些老字号加快转型，越来越多的知名“首店”落户洛阳，城市品质和形象不断提升。

“烟火气”升腾，餐饮市场红火

近日，记者走访了洛阳多个餐饮消费区域，从大型餐饮品牌到商业综合体里的餐饮店，从路边餐馆到街头小吃，“一座难求”的包间，排队叫号的“网红小吃”……升腾的“烟火气”，彰显着洛阳餐饮市场的红火。

西工区丹尼斯大卫天地虽然开业才一个多月，但是凭借“100多家餐饮店铺、多个洛阳区域首店”等关键词，频频登上热搜。昨日中午正值饭点，多个餐饮店里已经食客聚集，店员忙个不停，有的“网红”餐厅门口甚至排起了长队。

随着洛邑古城在抖音上成为最受欢迎的热门“汉服打卡地”，开在景区里的宴天下洛邑古城店人气也越来越旺。依托顾客可以一边吃饭一边欣赏表演的特色服务，该店吸引了不少人前往。该店总经理杜梦晨说，节假日，大厅每餐能翻台3次以上，考虑到来景区游玩的外地游客居多，他们推出了观景包间不翻台、不限时等服务，提升顾客的体验感和舒适度。

记者从市商务局了解到，《洛阳市大力提振市场信心全面释放消费潜力行动方案》提出，要促进餐饮业快复苏、稳增长。鼓励各县区、协会、美食集聚区举办各类“美食节”“啤酒节”等，支持餐饮行业开展打折让利等促消费系列活动，允许餐饮企业在门店外适合区域开展促销。

迎合“年轻化消费”，“网红”餐饮店焕发新活力

夜幕降临，西工小街灯火璀璨，人声鼎沸。在小街天府店内，自助点餐区被顾客挤得满满当当，人工点餐柜台前的顾客排到了大门外。

“为了满足顾客的需求，我们推出了通宵供餐服务。”小街天府副总经理吴学强告诉记者，如今，到店就餐的年轻顾客已经成为消费“主力军”，为了迎合“年轻化消费”，他们在保证排骨面、担担面、龙眼包等传统食品品质的基础上，相继推出了小米凉糕、糖醋小土豆、红糖糍粑等特色美食，销量非常好。

“烟火气”象征着一座城市的活力和激情。当“烟火烧烤”遇上“国风热潮”，又会擦出怎样的火花？近日，在瀍河区洛城中街，一场以“干杯吧，烧烤”为主题的烧烤啤酒节正在热闹举行。围绕“新国潮、年轻态、夜经济”，这里将举办沉浸式国潮演艺、千人快闪、音乐拾光季、漫时光音乐会等文娱活动，展示瀍河“青年友好”特色新名片。

“除了烤串、啤酒，我们也在不断摸索，尝试推出更多吸引年轻人的创意营销模式。”马永锋已经在瀍河区从事烧烤行业近20年，他说，前一阵子，几位穿汉服“小姐姐”吃烧烤的视频在抖音上的点击量非常高。作为餐饮行业从业者，他们也要善于从抖音、小红书、快手等新媒体平台获取灵感，抓取年轻人对美食、美装的分享欲望，将“流量”变成“留量”。

记者了解到，围绕已经印发的《河南省实施扩大内需战略三年行动方案(2023—2025年)》，洛阳将发展品质消费，加快出台《洛阳特色餐饮传承与高质量发展实施意见》，推动河洛餐饮升级“出圈”；举办老字号嘉年华等活动，推动老雒阳、真不同等老字号讲述新故事、焕发新活力。

推进品牌化建设，传承特色餐饮文化

说到洛阳特色餐饮，洛阳的汤绝对拥有不可撼动的地位。不少外地游客，除了要饱览洛阳的名胜古迹，还要喝上一碗热气腾腾的汤。

前不久，市民孟女士到天津看望朋友，为其准备了一款“洛阳八大汤”礼盒，包含牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤、杂肝汤、豆腐汤、丸子汤、不翻汤、粉汤8种汤包，每个汤包中有饼、辣椒、干菜、醋等配料，只需将汤包倒入沸水中加热3分钟，一碗浓郁的洛阳汤就出锅了。“洛阳汤已经香飘四方，这就是古都的魅力！”收到朋友的好评后，孟女士开心地发了一条“朋友圈”。

不止是洛阳汤，如今，牡丹燕菜、浆面条等越来越多的洛阳特色美食，以预制菜的形式走向全国。随机搜索天猫、抖音等网络平台，不少洛阳特色小吃销售火爆。市商务局相关负责人表示，洛阳将持续挖掘河洛美食文化内涵，积极探索推进老字号传统美食、特色名吃等开展预制菜工业化改造，让更多的洛阳预制菜走出洛阳、走向全国，进一步提升洛阳城市影响力。

一个正宗的特色小吃，能够成功抓住食客的胃。牡丹燕菜、黄河大鲤鱼、横水卤肉、榆树园烧鸡……洛阳地方小吃种类繁多，各色汤馆比比皆是，餐饮消费市场持续火热。记者从市市场监管局了解到，该局将组织编制经典菜烹饪技术规范地方标准，明确制作工序、主辅材料标准，推进“洛阳菜”品质化、规范化、标准化、品牌化建设，通过整理和完善洛阳名吃的标准化工艺流程，传承特色餐饮文化，让洛阳成为更多人向往的“打卡地”。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚）