甗yǎn：我国最早的“蒸锅”

甗(yǎn)出现于新石器时代，开始为陶质，可以说是我国最早的“蒸锅”，往往体型庞大。到了商代晚期，青铜甗逐渐增多，多用兽面纹装饰，还有很多是甑(zèng)鬲(lì)合铸而成，将上下两部分连为一体，造型奇特。

陶甗（二里头夏都遗址博物馆供图）

甗(yǎn)出现于新石器时代，开始为陶质，可以说是我国最早的“蒸锅”，往往体型庞大。到了商代晚期，青铜甗逐渐增多，多用兽面纹装饰，还有很多是甑(zèng)鬲(lì)合铸而成，将上下两部分连为一体，造型奇特。

值得一提的是，在商代还出现了联体甗，也就是将若干个甗的下部合铸在一起，出土于殷墟妇好墓的三联甗便是这样一件独特的青铜礼器。到春秋战国时，甗的器身变薄，袋足消失，许多器物不再用花纹装饰。除了实用，西周末期至春秋初期，甗还与鼎、簋、豆、壶、盘等组成成套随葬品。

二里头遗址出土陶器种类很多，二里头夏都遗址博物馆展出的陶器中，有一种名为陶甗的器物，是一种古代先民的盛食器。从造型上看，它分为上下两部分：上部用以盛放食物，与甑类似，底部有一些小孔，以利于蒸汽通过；下部的器型像鬲，有三只像袋子一样的高足，用以煮水。简单来说，用火把高足里的水烧开，水蒸气上升，就可以把放在甑里的食物蒸熟。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 通讯员 赵腾宇）