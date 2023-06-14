信心比黄金更重要——二谈推动民营经济实现更大发展

长路险夷寻常事，信心定力最可贵。

长路险夷寻常事，信心定力最可贵。

“诚意满满”“这波操作666”“这就搜机票”……近日，我市推出“乘飞机免费游洛阳”活动，71家景区免费畅游，真金白银的投入，换来跨越山水的奔赴，不仅让众多中小文旅企业“财源广进”，更进一步点燃了业界大干一场的信心。

干事创业，须臾离不开信心支撑，坚定的信心是战胜困难的重要力量。就在最近，市委书记江凌深入部分民营企业调研时，着重提出“要提振发展信心”，要求各级党委政府引导民营企业家立足长远大势看当前，善于在危机中育先机、于变局中开新局。可见，“强信心”成为当务之急。

有人说，冲破不确定的迷雾，信心就是前方那盏灯。历经疫情的冲击，面对国内需求不足的现实，一些民企确实不同程度存在经营难、融资难等困难，对未来“不敢投、不愿投、不能投”。但也应看到，当下摆在我们面前的有“流动性合理充裕的货币政策红利”，还有“行业重新洗牌的转型机遇”，这些都是我们“走出低谷、做大做强”的信心所在、力量所在。

先看政策红利。聚焦推动民营经济发展壮大，近年从中央到地方出台不少务实举措。比如，从货币政策合理充裕到地方政府专项债持续新增，社会融资进入“钱多多”模式。比如，我市加速推动老旧小区加装电梯，这对受楼市低迷影响的电梯行业无疑是利好。最近党中央、国务院发布的“民营经济31条”，对民营企业家关注的营商环境、政策支持、法治保障等问题，都给出了明确指导意见和制度性安排，这无疑是一个政策“大礼包”。

再看转型机遇。“市场承压的关口，也是深蹲蓄势的良机”，这两年，面对新能源汽车的“逆风起飞”，古城机械快速上马相关新材料项目，两年建成10条生产线，产品跻身国内同业三甲，站上时代新风口。新一轮科技革命和产业变革浪潮汹涌澎湃，人工智能、大数据、物联网等新技术新业态方兴未艾，这为民营经济提供了广阔舞台，抓住机遇加快转型，就能乘风破浪、笑到最后。

“危”与“机”并存，“变”与“新”交织，直面困难挺过去，迎着机遇追上去，再回头，定是“轻舟已过万重山”。对各级党委政府来说，诚需扑下身子、迈开步子，把惠企政策送到民营企业手上，把助企服务做到民营企业家心上，让广大民企切实感受到政府的“温度”、政策的“厚度”。

信心比黄金更重要。当年，民营企业敢闯敢创，从“0”开始，创造出“56789”的非凡成就。今天，鼓足信心、大步前进，相信广大民企定能闯出一片新天地！（洛平）