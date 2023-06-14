洛阳沃普森：研制新型兽用生物制品 助力家畜动物疫病防控

近日，在位于洛龙区的洛阳沃普森生物工程有限公司，科技人员正进行新型兽用生物制品的研发、生产。 近日，在位于洛龙区的洛阳沃普森生物工程有限公司，科技人员正进行新型兽用生物制品的研发、生产。 该公司是一家专注于治疗性、预防性兽用生物制品研发、生产、销售及技术服务的高科技兽用生物制品企业。近年来，该公司与华中农业大学、河南省动物疫病预防控制中心等多家国内知名高校及科研院所开展兽用基因工程抗体药物、兽用重组干扰素制剂等前沿技术研究，覆盖主流的家畜重大动物疫病防控技术。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张俊望 摄）