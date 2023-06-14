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家里有老年人的注意！这样操作，防止手机自己付钱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.26 08:30

　　近日，老年读者李先生拨打电话，称自己春节前想在智能电视上看热播节目，便扫码开通了某软件1个月会员，没想到，此后的每个月，自己的微信都被自动扣款，他想知道该怎样解决这个问题。

　　随着电子商务的发展和智能手机的普及，越来越多老人体验到了手机支付的便捷。在这个过程中，也有不少老人因不清楚电商平台的“玩法”，花了冤枉钱。记者梳理了一些方法，这样操作，防止手机“自己付钱”。

　　自动付

　　本想开1个月会员却被连续自动扣费

　　和李先生一样，现在不少老人在使用一些手机软件时，被“免费领取7天会员”“VIP首月仅6元”等广告吸引，办理了相关套餐。他们没注意的是，开通会员时平台方以小字号、浅颜色的字体在很不显眼的地方标注了附加条款，造成其以为只开通了1个月会员，后来却每个月都被按原价自动扣费的结果。

　　一旦不小心开通了自动扣费，该怎样关闭？我们以微信和支付宝支付为例——

　　●微信关闭自动扣费

　　1.在手机上打开微信，点击底部导航的“我”。

　　2.依次点击“服务”—“钱包”—“支付设置”—“自动续费”。

　　3.在自动续费界面，可以看到使用微信支付进行自动续费的软件，点击对应的软件，在弹出的界面底部会出现“关闭扣费服务”一项，点击“确定关闭”后，就不用再为被该软件自动扣费苦恼了。

　　●支付宝关闭自动扣费

　　1.在手机上打开支付宝，依次点击右下角“我的”—右上角小齿轮图标(设置按钮)—“支付设置”。

　　2.点击“免密支付/自动扣款”。

　　3.依次点击“付款码免密支付”—“支付宝内付款码”—“暂停使用付款码功能”。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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