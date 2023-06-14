洛阳今日多云间阴天 气温25℃到34℃

今日洛阳多云间阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气，气温25℃到34℃。

昨天下午，您淋雨了吗？

强对流性天气频频造访，省气象台昨天下午发布了强对流蓝色预警。需要注意的是，今、明两天全省大部仍有分散性阵雨、雷阵雨。常年7月下旬到8月上旬是我省防汛的关键期，强降雨、大风、雷电等强对流天气时有发生，大家需密切关注最新的天气预报预警，提高警惕，做好防范。

市气象台根据最新气象资料分析，未来几天受高空低槽和台风外围气流影响，我市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

最近几天天气预报

今天：多云间阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气，气温25℃到34℃。

明天：多云间阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃到33℃。

28日(周五)：多云到阴天有阵雨，气温24℃到33℃。

29日(周六)：阴天有阵雨，气温24℃到32℃。

30日(周日)：阴天有阵雨，气温24℃到32℃。

31日(周一)：阴天间多云有阵雨，气温25℃到34℃。

8月1日(周二)：多云到阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温26℃到32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）