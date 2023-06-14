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洛阳今日多云间阴天 气温25℃到34℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2023.07.26 08:15

　　昨天下午，您淋雨了吗？

　　强对流性天气频频造访，省气象台昨天下午发布了强对流蓝色预警。需要注意的是，今、明两天全省大部仍有分散性阵雨、雷阵雨。常年7月下旬到8月上旬是我省防汛的关键期，强降雨、大风、雷电等强对流天气时有发生，大家需密切关注最新的天气预报预警，提高警惕，做好防范。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来几天受高空低槽和台风外围气流影响，我市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　最近几天天气预报

　　今天：多云间阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气，气温25℃到34℃。

　　明天：多云间阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温24℃到33℃。

　　28日(周五)：多云到阴天有阵雨，气温24℃到33℃。

　　29日(周六)：阴天有阵雨，气温24℃到32℃。

　　30日(周日)：阴天有阵雨，气温24℃到32℃。

　　31日(周一)：阴天间多云有阵雨，气温25℃到34℃。

　　8月1日(周二)：多云到阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温26℃到32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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