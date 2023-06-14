8月1日起，洛阳逐月领取退役金的退役军人可缴存使用住房公积金

25日，记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉：8月1日起，未达到国家法定退休年龄，以逐月领取退役金方式在洛阳安置的退役军官和退役军士(以下简称退役军人)，可办理住房公积金开户缴存业务，并可按规定申请住房公积金贷款或提取住房公积金。

资料图

25日，记者从洛阳市住房公积金管理中心获悉：8月1日起，未达到国家法定退休年龄，以逐月领取退役金方式在洛阳安置的退役军官和退役军士(以下简称退役军人)，可办理住房公积金开户缴存业务，并可按规定申请住房公积金贷款或提取住房公积金。

市住房公积金管理中心相关负责人表示，为充分发挥住房公积金制度的保障作用，切实支持退役军人解决住房问题，根据国家退役军人事务部等11部门印发《退役军人逐月领取退役金安置办法》的通知要求，日前该中心联合相关部门共同出台《关于明确逐月领取退役金退役军人住房公积金转移接续有关事宜的通知》，就退役军人缴存使用住房公积金有关事项作出明确规定，帮助退役军人使用住房公积金贷款购房安居。

●缴存

账户设置

洛阳市住房公积金管理中心设立专户，用来反映和记载退役军人住房公积金增减、变动、结存情况。洛阳市退役军人事务局负责协助退役军人办理住房公积金相关业务。退役军人可直接办理个人账户设立手续，其个人账户纳入专户统一管理。

受理时限

退役军人本人自愿开户缴存。若本人选择将部队服役期间的住房公积金转移接续到洛阳的，应在本通知下发之日起六个月内申请办理；本通知下发之日后退役的，应在退役后六个月内申请办理。逾期不再受理转移接续申请。

申请材料

转移接续到洛阳安置的退役军人，可凭居民身份证、《洛阳市住房公积金退役军人开户申请表》《退役金核定确认表》、Ⅰ类账户储蓄卡，向洛阳市住房公积金管理中心申请办理个人账户设立手续。此外，退役军人还可根据个人意愿选择是否将部队服役期间的住房公积金存入个人账户，如果选择接续，还应提供《军队个人住房公积金账户》证明。

月缴存额

退役军人住房公积金月缴存额为月退役金额乘以缴存比例，缴存比例为12%。

提醒：

退役军人在洛阳只能设立一个个人账户，在全国只能存有一个正常缴存状态的个人账户。如果退役军人被单位录用(聘用)并已在录用(聘用)单位设立住房公积金个人账户的，不得在专户下再设立个人账户，已在专户下设立个人账户的应转移接续至被录用(聘用)单位缴存。退役军人选择退出住房公积金制度的，销户提取后不得再以退役军人身份在专户中开立个人账户。