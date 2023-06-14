7月26日起，洛阳公交部分线路恢复夹马营路段运营

近日，夹马营路(中州路—玄武门大街段)断面提升改造工程施工完毕，洛阳公交集团将于2023年7月26日起，对途经的部分线路恢复原线运营。
近日，夹马营路(中州路—玄武门大街段)断面提升改造工程施工完毕，洛阳公交集团将于2023年7月26日起，对途经的部分线路恢复原线运营。
近日，夹马营路(中州路—玄武门大街段)断面提升改造工程施工完毕，洛阳公交集团将于2023年7月26日起，对途经的部分线路恢复原线运营。
4路、76路
恢复东花坛西、夹马营路、民族路原线运营。
57路
恢复东花坛西、夹马营路原线运营。
10路
临时调整去程从东花坛西发车，沿原线行驶至玄武门大街夹马营路口后，改走夹马营路、民族路、新街、玄武门大街恢复原线，调整路段回程与去程一致。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605