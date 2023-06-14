7月26日起，洛阳公交部分线路恢复夹马营路段运营

近日，夹马营路(中州路—玄武门大街段)断面提升改造工程施工完毕，洛阳公交集团将于2023年7月26日起，对途经的部分线路恢复原线运营。

近日，夹马营路(中州路—玄武门大街段)断面提升改造工程施工完毕，洛阳公交集团将于2023年7月26日起，对途经的部分线路恢复原线运营。

4路、76路

恢复东花坛西、夹马营路、民族路原线运营。

57路

恢复东花坛西、夹马营路原线运营。

10路

临时调整去程从东花坛西发车，沿原线行驶至玄武门大街夹马营路口后，改走夹马营路、民族路、新街、玄武门大街恢复原线，调整路段回程与去程一致。⑥