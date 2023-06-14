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警方提醒：警惕缅北招工信息 预防陷入“诈骗”陷阱！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.07.25 17:05

　　随着国内对于电信诈骗的重拳打击，国内的电信诈骗团伙现在大多已经转移到国外，尤其是东南亚地区。最初，转移到国外的电信诈骗会盘踞在菲律宾、马来西亚等东南亚地区，但近五年来，缅甸北部逐渐成为这些诈骗团伙首选的栖身之地。

　　近期，国内公安机关接报多起中国公民被骗往缅甸北部地区，进而遭绑架、非法拘禁、敲诈勒索、强迫卖淫的刑事案件。诈骗团伙为缅北当地带来了丰厚的经济回报，而国内的一些年轻人，也被诱人的招聘广告吸引或是诱骗，前仆后继偷渡来到缅北。诈骗团伙为他们勾勒出了一个发财的美梦，光是聊聊天就能月入过万。而等到这些年轻人到了缅北，才发现广告与现实存在着很大的出入。

　　他们在这里所做的事情，是中国明确的违法犯罪行为，赚钱也不是他们以为的那么容易的事情。后悔了想要离开，那需要交至少三万元的赎身费，如果交不起，曾经有男性会被要求去贩毒，女性会被要求去卖淫。在当地，赌博和色情行业都是合法的产业。这就是一个深渊，只要踏入了那一步，就很难再脱身了。

　　根据我国法律规定，虚假开展跨境招聘、帮助他人偷越边境、偷越国(边)境、组织实施电信网络诈骗和赌博活动是违法犯罪行为，害人害己，公安机关将严厉打击，请广大公民切勿从事相关活动。③
[ 责任编辑：潘亮 ]
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