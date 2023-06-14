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7月29日起，33路、66路公交将并线运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交 2023.07.25 17:29

　　昨日，“洛阳公交”微信公众号发布消息称，7月29日起，33路、66路公交将并线运营，具体内容如下：

　　为适应城市的快速发展和市民出行新需求，打造与城市发展相吻合的线网结构，洛阳公交集团将于2023年7月29日起，对33路、66路进行并线运营，使用线路编号33路，同时66路停止运营。

　　33路首末站：

　　国花路公交停车场——高铁龙门站

　　33路走向：

　　并线后线路走向为：国花路公交停车场发车走国花路、纱厂路、凯旋东路、嘉豫门大街、九都中路、龙门大道、太康路、市府东街、开元大道、长兴街、展览路、兴洛东街至高铁龙门站，回程线路一致。洛河以北按照原66路的基本走向、洛河以南按照原33路的基本走向。

新33路线路走向示意图

　　停靠站点：

　　1.国花路公交停车场

　　2.国花路烈士陵园西

　　3.国花路状元红路口

　　4.国花路瀍涧大道口

　　5.纱厂北路玄武门大街口

　　6.纱厂路口北

　　7.纱厂路口南

　　8.纱厂南路健康路口

　　9.纱厂南路中州中路口

　　10.纱厂南路凯旋西路口

　　11.凯旋西路解放路口

　　12.凯旋西路八一路口

　　13.凯旋东路人民东路口(去程)

　　14.凯旋西路人民西路口(回程)

　　15.凯旋东路七一路口

　　16.嘉豫门大街凯旋东路口(去程)

　　17.凯旋东路嘉豫门大街口(回程)

　　18.嘉豫门大街九都路口

　　19.定鼎立交桥西

　　20.中国国花园

　　21.龙门大道滨河南路口

　　22.龙门大道学院路口

　　23.龙门大道安石路口

　　24.龙门大道乐天路口

　　25.赵村

　　26.龙门大道古城路口

　　27.龙门大道太康路口(回程)

　　28.太康路龙门大道口

　　29.太康路定鼎门街口西

　　30.太康路厚载门街口西

　　31.太康路市府东街口

　　32.市府东街太康路口

　　33.市政府东门

　　34.长兴街开元大道口南

　　35.兴洛东街牡丹大道口

　　36.兴洛东街翠云路口南

　　37.兴洛东街关林路口南

　　38.兴洛东街伊洛路口北

　　39.高铁龙门站

　　首、末班发车时间：

　　国花路公交停车场 5:40—20:30

　　高铁龙门站 6:45—21:40

　　票价：

　　实行无人售票，票价1元/人次，支持移动支付和使用各类IC卡。

　　线路调整后，原洛阳站区域前往高铁龙门站可乘坐1路、28路、77路到达；原洛阳站区域前往解放路商圈可乘坐11路、41路、68路、202路等多条线路到达；原国花路公交停车场区域前往应天门、龙门大道沿线可在国花路公交停车场站乘坐5路到金谷园路春晴路口站换乘81路到达。

　　线路调整后，乘客可使用“洛阳行”APP查询线路实时公交信息。如需咨询，可拨打洛阳公交集团客服热线0379-63411661。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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