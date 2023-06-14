“领跑”全省！洛阳农村产权交易突破10亿元

“124亩土地，每年租金3.72万元，成交！”近日，在洛阳农村产权交易信息服务平台，嵩县九皋镇王楼村的坡耕地，经过挂网公告、线上竞价等流程，实现成功流转，用以发展烟叶规模种植集体经济项目。至此，洛阳市农村产权交易额突破10亿元。

“124亩土地，每年租金3.72万元，成交！”近日，在洛阳农村产权交易信息服务平台，嵩县九皋镇王楼村的坡耕地，经过挂网公告、线上竞价等流程，实现成功流转，用以发展烟叶规模种植集体经济项目。至此，洛阳市农村产权交易额突破10亿元。

发展新型集体经济，摸清家底是前提，盘活资产是关键。2022年3月，洛阳在全省率先建成覆盖市、县、乡、村四级的农村产权交易平台。平台运行仅一年多时间，交易额超过10亿元，折射出洛阳深化农村集体产权制度改革，畅通农村资源要素流动，规范产权流转交易，增强农业农村发展活力，取得明显成效。

审视农业农村发展，长期以来，不少村集体资产都是一本“糊涂账”，产权不清、权责不明、保护不到位等问题突出。与此同时，受制于传统小农经营，农业质量效益和竞争力较弱，农民持续增收缺乏动力。

在此背景下，洛阳着眼深化农村集体产权制度改革，一方面分批推进“三清两建”专项治理，系统摸清农村各类资源和资产；另一方面探索建立农村产权交易平台，将农村土地流转、集体产权交易、集体资产管理纳入线上平台“一张网”，通过资产公开挂网、“云端”竞价交易，实现流转交易规范化。