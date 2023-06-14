关于涧西区小学新一年级报名安排 教体局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：涧西区东方二小什么时候报名？网上报名后还需要到现场报名吗？如果报名那两天在外地回不来，后期怎么补报？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：涧西区东方二小什么时候报名？网上报名后还需要到现场报名吗？如果报名那两天在外地回不来，后期怎么补报？

涧西区教体局回复：按照涧西区2023年义务教育学校招生工作预安排，小学8月2日至3日进行招生入学信息采集，网上报名后仍然需要到现场报名。以上时间为涧西区小学新一年级统一报名时间，最好能及时参加。如若在外地实在无法回来，可备齐相关资料找人代为报名。

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