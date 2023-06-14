孟津区：科技赋能助力乡村振兴

和树一样高的番茄植株、长在管道里的蔬菜、重百余斤的巨型南瓜……近日，在孟津区多彩长廊田园综合体送庄镇核心区，这些神奇作物引得前来采摘的游客纷纷拿出手机拍照。

和树一样高的番茄植株、长在管道里的蔬菜、重百余斤的巨型南瓜……近日，在孟津区多彩长廊田园综合体送庄镇核心区，这些神奇作物引得前来采摘的游客纷纷拿出手机拍照。

孟津区多彩长廊田园综合体为国家级项目，总投资5.64亿元，核心区面积达1万亩，引进了高效示范农业项目，着力推进设施智慧农业建设，打造“互联网+”现代农业体系，推动农业全产业链改造升级。

无人机变身为新农具，直播变成新农活。如今在孟津区，越来越多的智慧农业项目为乡村振兴注入新活力。孟津区相关负责人表示，将坚持以乡村振兴“151”工作举措为统领，以科技赋能助推乡村全面振兴，加速“汗水农业”向智慧农业转变。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 宋艳红 文/图）