洛阳大学生“返家乡”暑期社会实践活动启动

日前，我市2023年“扬帆计划”暨大学生“返家乡”暑期社会实践活动正式启动，来自各县区的近百名青年学子即将前往多家单位进行为期1个月的实习。

日前，我市2023年“扬帆计划”暨大学生“返家乡”暑期社会实践活动正式启动，来自各县区的近百名青年学子即将前往多家单位进行为期1个月的实习。

此次活动主题为“青春返家乡，筑梦正当时”。此前，团市委联合市委人才办、市人社局等单位发挥生源地优势，发布大学生“返家乡”暑期社会实践活动岗位征集报名信息，选拔洛阳籍大学生前往政务部门、企事业单位，进行政务实践、职业锻炼、志愿服务等。此次活动旨在建立起洛阳籍在外高校学子与家乡联系的制度化渠道，引导青年学子上好与现实相结合的“大思政课”，在社会课堂中“受教育、长才干、做贡献”。

在征集报名阶段，众多青年学子积极参与。经审核确定，近百名青年学子符合报名条件，将前往市委宣传部、市总工会、洛阳博物馆、团市委、市乡村振兴局、市妇联等单位进行为期1个月的实习，进一步提升社会技能。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 闫雪婷 通讯员 张珂)