栾川县冷水镇：有事一键呼叫 独居老人更安心

“平时有啥急事，拿起这个一按，就能联系到工作人员，孩子们在外工作更安心了。”近日，栾川县冷水镇东增河村的张学太拿着“爱心呼叫器”说。

“爱心呼叫器”

“平时有啥急事，拿起这个一按，就能联系到工作人员，孩子们在外工作更安心了。”近日，栾川县冷水镇东增河村的张学太拿着“爱心呼叫器”说。

张学太今年74岁，腿脚不便，儿女们又在县城上班，老人平时出门买东西很不方便。前段时间，村干部给老人家里安装了“爱心呼叫器”，并嘱咐他身体不适或有事需要帮忙时，只用按一下“爱心呼叫器”，就能联系到村里的值班人员。如果事情不急，值班人员就利用空闲时间去办；如果事情紧急，值班人员就会立刻采取行动。

为独居老人发放“爱心呼叫器”，是冷水镇在推动乡里中心建设过程中探索智慧养老服务模式的一项便民举措。“爱心呼叫器”的另一端与村务平台、村干部手机和老人子女手机相连，有助于解决独居老人在使用手机时看不清屏幕、记不住号码等问题，助力老人跨过“数字鸿沟”，享受暖心服务。

目前，冷水镇已为辖区120名独居老人配备了“爱心呼叫器”。下一步，该镇将组织工作人员充分利用“爱心呼叫器”各项功能，更好地服务辖区老人，继续营造尊老、爱老、孝老、助老的良好风尚。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王嘉辉 文/图)