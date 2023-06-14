涧西区南昌路街道：设立物业“红黑榜” 增强居民幸福感

近日，涧西区南昌路街道城管中队联合辖区应急办、社区等对各居民小区开展“红黑榜”评选活动。

近日，涧西区南昌路街道城管中队联合辖区应急办、社区等对各居民小区开展“红黑榜”评选活动。

“红黑榜”评选是一项针对物业公司的考核和排名活动，街道联合检查小组对辖区59个小区进行检查考核，内容包括杂物堆放、飞线充电、乱贴小广告、垃圾分类、私搭乱建、私拉乱扯、乱伐乱种、窨井盖损坏、居民满意度、工作配合度和加分项等。街道联合检查小组通过对各小区的检查情况综合评估，进行打分排名。排在前三名的物业公司被列入“红榜”并通报表扬，排在后三名的物业公司被列入“黑榜”并督促整改。

通过“红黑榜”的考核评比，提高小区物业公司的管理水平和服务水平，提升辖区整体的环境水平，给居民提供良好的生活环境，增强居民的幸福感和满意度，受到居民好评。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李新江 黄春玲 朱燕燕)