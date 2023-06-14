社区故事：一声“老表” 随叫随到

“我老伴儿身体不好，经常摔倒，这次多亏了咱社区‘老表’的热心帮忙。”近日，涧西区重庆路街道谷水东社区居民王长山说。

群众给“老表”点赞

“我老伴儿身体不好，经常摔倒，这次多亏了咱社区‘老表’的热心帮忙。”近日，涧西区重庆路街道谷水东社区居民王长山说。

王长山口中的“老表”，是谷水东社区“老表”志愿服务队的志愿者。近日，“老表”们了解到王长山的老伴儿患病，家中老房子地坪凹凸不平，生活困难的他们无力修整，经常摔倒。“老表”们集思广益，决定来一次特殊的“上门服务”——帮助王长山老两口修整家中地坪。

说干做干，“陈老表”“孟老表”负责协调泥沙等物料进场，瓦工出身的“李老表”“王老表”则自觉担负起了出力的活儿，经过近一周的努力，王长山家的地面平整了。

谷水东社区相关负责人表示，作为社区“三自”组织中的志愿服务组织，由社区老党员、爱心企业人员及热心居民等40余人组成的“老表”志愿服务队，自成立以来已配合、开展各类志愿服务近百次。

“‘老表’，我家水管坏了，能不能来帮我看看？”“来了！”

“我有些养花的问题，有‘老表’来帮我指点一下吗？”“来了！”

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一声“老表”，随叫随到。今年31岁的陈旭升是“老表”志愿服务队的首批志愿者，也是团队中最年轻的志愿者。“帮助他人、快乐自己。”他说，他和队友们一起开展志愿服务时，总有居民打听他们的名字，他们的回答都是“叫我‘老表’就行”。

“‘老表’这个词很亲切，我们当初取这个名字，也是希望所有的居民都能把我们当作家里人。”陈旭升说，如今，但凡走进小区，他最期待、最开心的事情就是有人喊他“陈老表”，“这说明他们是通过我们的志愿服务认识我的。接下来，我还想成为更多人的‘老表’”。(洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 实习生 蔚雪珍 通讯员 孙树人 文/图)