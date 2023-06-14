三苗是炎黄时期活动在河洛一带的部族，是蚩尤部族的分支，是蚩尤之后裔。蚩尤是九黎之君，三苗是“九黎之后”，当然三苗也是蚩尤之后裔。

三苗是炎黄时期活动在河洛一带的部族，是蚩尤部族的分支，是蚩尤之后裔。蚩尤是九黎之君，三苗是“九黎之后”，当然三苗也是蚩尤之后裔。三苗曾与黄帝族后人发生过多次激烈的战争。三苗氏曾三次被迁徙：第一次放逐在今长江中下游及江淮一带；第二次被帝舜“迁三苗于三危，以变西戎”，被赶到西部的大沙漠之中；第三次被大禹放逐，继续南迁至今湘西、贵州、云南等地，即今我国苗族所居的西南地区。

三苗起源于河洛

三苗是九黎之后裔，蚩尤曾为九黎之君。《国语·楚语下》曰：“其后三苗复九黎之德。”吴韦昭注：“三苗，九黎之后也。”三苗是九黎的直系后裔。《尚书·周书·吕刑》云：“王曰：若古有训，蚩尤惟始作乱，延及于平民。”孔安国传曰：“古有遗训，言蚩尤造始作乱，恶化相易，延及于平善之人。九黎之君，号曰蚩尤。”

蚩尤的都城在汝阳蛮城岭，三苗也活动在其周边地区。今熊耳山、外方山、伏牛山地区，有大量“苗岭”“庙沟”的地名，比如，熊耳山主峰熊心山，有九峰，其中一峰，名为苗岭峰，内有苗父寨。这些，可能与三苗的活动有关。三苗活动的范围，往北达到济源一带。《左传·宣公十七年》云：“苗贲皇使见晏桓子。”杜预注：“贲皇，楚斗椒之子；楚灭斗氏而奔晋食邑于苗地。晏弱时在野王，故因使而见之。”晋杜预《春秋释例》卷六《土地名》第四十四之二云：“苗，河内轵县南有苗亭。”轵县，今属济源市。

春秋时期，若敖氏之族在楚国受到迫害，斗椒死，斗椒之子贲皇逃到晋国。晋国把苗地封给贲皇，故贲皇被称为苗贲皇。贲皇所封的苗地，当是原来三苗所居地之一。

三苗是最早掌握青铜冶炼技术的部族，也是最早掌握医疗技术的部族。西汉刘向《说苑》云：“吾闻古之为医者曰苗父。苗父之为医也，以营为席，以刍为狗，北面而视，发十言耳。诸扶之而来者，举而来者，皆平复如故。”《世本》云：“巫彭作医。”《吕氏春秋·勿躬篇》也云：“巫彭作医。”《说文》云：“古者，巫咸初作巫。”巫彭、巫咸等都是苗父，是九黎部落时的苗族医药先祖，也是中医的先祖。

三苗时期，医药学出现了革新的势头。苗医研究者认为说，阿濮仆僮等是首先开采辰砂染衣、为药的革新人物。

三苗的首次南迁

三苗氏是一支非常古老而且强大的部族。随着蚩尤在涿鹿战败，三苗氏被放逐在今长江中下游及江淮一带，说是被放逐，其实是被赶到江淮、荆州一带。

《史记·五帝本纪》云：“三苗在江、淮、荆州。”《集解》引马融曰：“三苗，国名也。”《战国策·魏策一》记载：吴起云：“三苗之居，左彭蠡之波，右有洞庭之水；文山在其南，而衡山在其北。”吴起所说的三苗族活动的地域，当是三苗族与炎帝部族一样，被迫向南迁徙之地。

清朝蒋廷锡《尚书地理今释》云：“三苗，今湖广武昌、岳州二府，江西九江府地。《史记正义》曰：吴起云：三苗之国，左洞庭，而右彭蠡，今江州、鄂州、岳州也。”

如果根据吴起、蒋廷锡等人的所说，洞庭，指的就是今湖南之洞庭湖。彭蠡，即今江西北部的鄱阳湖。衡山指的是今河南南阳附近的雉衡山。《水经·汝水注》云：“汝水又东得醴水口，水出南阳雉县，亦云导源雉衡山，即《山海经》云衡山也。”

徐旭生《中国古史的传说时代》一书认为，三苗在地域范围上应以“湖北、湖南、江西等地为中心，迤北到河南西部熊耳、外方、伏牛诸山脉间”。

李玉洁教授《炎帝、黄帝、蚩尤与西泰山》一书认为，涿鹿之战后，三苗族大批南迁，但归附于黄帝的三苗部众，仍居住在熊耳、外方、伏牛诸山脉间。

帝舜“迁三苗于三危”

李玉洁说，帝尧时期，三苗、鲧、共工等部族与帝尧的关系大大改善，是同盟关系、或臣属部族。这个观点，值得商榷。但是，有一点，李玉洁说得对：“帝尧晚年，准备让舜即位为天子，结果遭到许多部族领袖的反对。”

《山海经·海外南经》载有“三苗国”。郭璞注：“昔尧以天下让舜，三苗之君非之。帝杀之，有苗之民叛，入南海为三苗国。”

汉朝王符《潜夫论·明暗》云：“尧为天子求索贤人，访于群后。群后不肯荐舜，而反称共、鲧之徒。赖尧之圣，后乃举舜而放四子。”尧选择继承人，大家认为共工、鲧是合适的人选。

很显然，鲧、共工、驩兜、三苗皆是舜的反对者，这些人就是舜反复强调的所谓的“恶人”。《淮南子·兵略训》注云：“舜伐有苗。”汉高诱注：“有苗，三苗也。”

帝尧晚期，舜实际已经掌握了刑罚的权力。对于反对者，帝舜是绝不宽容的，要对其进行严惩。《五帝本纪》云：舜在外巡守时，发现“三苗在江淮荆州，数为乱。于是舜归而言于帝，请流共工于幽陵，以变北狄；放驩兜于崇山，以变南蛮；迁三苗于三危，以变西戎；殛鲧于羽山，以变东夷。四罪而天下咸服”。

三苗氏被帝舜赶到三危山，即今甘肃省敦煌一带。《五帝本纪·正义》引《括地志》云：“三危山有峰，故曰三危；俗亦名卑羽山，在沙州敦煌县东南三十里。”三危，山名，在今甘肃省敦煌市境。“迁三苗于三危，以变西戎”，就是把三苗部族赶到西部的大沙漠之中。

帝舜所放逐到三危的三苗，在西部定居。在以后的发展中，三苗成为一个新的民族羌戎。戎狄之种类不一，戎狄在西方者曰犬戎，最强盛；在北方者曰山戎，亦曰北戎；在南方者，曰徐戎。春秋以后，由于王室的衰微，蛮夷戎狄相继进入中原。其中的姜戎，即陆浑之戎，也是三苗之后裔。

晋惠公十三年(公元前638年)，陆浑之戎为秦、晋逼诱东迁伊川(伊河中上游)三苗旧地。周定王元年(公元前606年)，楚庄王征陆浑之戎，兵至洛水，进逼成周。周景王二十年(公元前525年)，晋国出兵征讨陆浑之戎，陆浑奔楚，居于今湖北安陆一带。

大禹征讨三苗

大禹之时，被迁于三危的三苗已经基本安定，而仍留在江淮之间的三苗仍然作乱不止。如《史记·吴起列传》吴起曰：“三苗氏，左洞庭，右彭蠡，德义不修，禹灭之。”也就是说大禹时期的三苗氏，还是处在左洞庭、右彭蠡的地理位置，在南方仍然有很强的势力。禹接替王位后，接着讨伐三苗，对三苗进行了大规模的征伐和打击。

《尚书·大禹谟》记载了禹伐三苗的较详细的过程，但是似乎很讲仁德的战争。《大禹谟》云：“禹乃会群后，誓于师曰：‘济济有众，咸听朕命。蠢兹有苗，昏迷不恭。侮慢自贤，反道败德。君子在野，小人在位，民弃不保，天降之咎。肆予以尔众士，奉辞罚罪，尔尚一乃心力，其克有勋。’三旬，苗民逆命。益赞于禹曰： ‘惟德动天，无远弗届。满招损，谦受益，时乃天道。帝初于历山往于田，日号泣于旻天、于父母，负罪引慝，祇载见瞽瞍。夔夔齐栗，瞽亦允若，至诚感神，矧兹有苗。’禹拜昌言曰：‘俞，班师振旅，帝乃诞敷文德，舞干羽于两阶。’七旬，有苗格。”

禹为了南征三苗，进行誓师，称之为“奉辞罚罪”。但是由于禹对三苗的战争进行得不太顺利，所以在禹的大臣益的谏议下，禹采取了以文德攻心的战略。

《尚书·大禹谟》记载，禹伐三苗的战争已经三旬(30日)，但苗民仍然不服从天命，即不服从禹的命令。益(禹的大臣)说：“以德才能服人，不要太骄横。如当年帝舜对他的父亲瞽瞍谦恭有礼，终于感动了瞽瞍和上天，成就了虞舜的帝业。用这种态度对待有苗，也许会成功。”禹认为这个意见很好，于是班师振旅，用文德感化三苗之民。七旬(70天)以后，三苗之民停止了反抗，即“有苗格”。

禹征三苗，取得了完全的胜利。“有苗格”，“天下乃静”，大禹征伐三苗以后，天下有一个安定的时期。这样，大禹基本控制了南方地区。三苗在遭受大禹的沉重打击后衰微。

苗族的河洛记忆

三苗经过黄帝的征伐和打击，从原来所居的河洛地区迁徙到彭蠡、洞庭之间，被赶到边邑之地。帝舜“迁三苗于三危”，将一部分苗民赶到今甘肃省的敦煌一带，羌族是其苗裔；而在大禹时期，留下的那些苗民则被赶到今湘西、贵州、云南一带，苗族是其后裔。

《山海经·海外南经》云：“三苗国在赤水东，其为人相随，一曰三毛国。”“三苗”，亦可称为“三毛”。苗、毛，古代已称为“髦”“髳”等。

《诗经·角弓》云：“如蛮如髦，我是用忧。”汉朝毛亨传云：“蛮，南蛮也；髦，夷髦也。”郑玄笺云：“髦，西夷别名，武王伐纣其等有八国从焉。”《贵州通志·地理·风俗》云：“髳乃苗族。有土司者为熟苗，无管者为生苗。”

明代田汝成《炎徼纪闻·云南·蛮夷》云：“苗人，古三苗之裔也。自长沙沅辰以南尽夜郎之境，往往有之与氐夷混杂，通曰南蛮。其种甚伙，散处山间，聚而成村者曰寨。”

《皇清职贡图》卷三引《文献通考》云：“苗，古三苗之裔。”苗族的种类来源不一，但多是三苗之后裔，而且其苗族的名字也当源于古三苗之族。

李玉洁曾到黔东南苗族侗族自治州的苗寨中考察，发现这里的苗楼檐角上挑如牛角，装饰性建筑似牛角，路灯似牛角，姑娘们的头饰似牛角，孩子的项饰似牛角。她说，这与苗族的祖先炎帝、蚩尤有关。炎帝、蚩尤皆为“人身牛首”，公牛崇拜是炎帝、蚩尤部族的图腾崇拜。苗族建筑、装饰有如此多的牛角饰，表现出他们对祖先的崇拜与怀念。

李玉洁还认为，苗族女装上的纹饰图案与河图洛书密切相关。《易·系辞传》云：“古者包牺(伏義)氏之王天下也……始作八卦以通神明之德。”又云：“河出图，洛出书，圣人则之。”对这句话，汉人作了各种各样的解释，扬雄《核灵赋》释为：“大《易》之始，河序龙马，洛贡龟书。”河图洛书和八卦，都产生在河洛地区。

河图、洛书不仅仅是一种图形，而是一种器物。河图最早见于《尚书·顾命》，记载周康王继位时，“赤刀、大训、弘璧、琬琰在西序，大玉、夷玉、天球、河图在东序”。汉朝人引用的这句话时，在河图之后还有洛书二字。在这里，河图、洛书与玉制的宝器并列，在天子登基大典时排列出来。

这种器物就是图腾法器，这种法器在大洋洲土著民中被称为“楚林噶”或“储灵珈”，英国学者称其为“牛吼器”。按照储灵珈的一般特点，它们应是绘有图腾符号的木片、石片或者更能表达图腾内涵的类似东西。绘有龙马符号的石片或玉片等，这就是原始的河图。绘有龟符号的石片或玉片，也可能是有特殊装饰或含义的龟版，这就是原始的洛书。考古上也发现了储灵珈的实物，舞阳贾湖遗址中，出土的许多龟甲中就有不同数量的石子，有的还有刻划符号，这显然是一个图腾法器即储灵珈，并且是洛书的实物。

1987年，安徽含山陵家淮大汶口文化遗址出土了一长方形玉版和玉龟，玉版夹在玉龟的背甲和腹甲之间，玉版上刻有象征北辰、四维、八方、八节、八卦和天圆地方的图案，玉版四周分别钻有四、五、九、五个小圆孔。玉版四周圆孔排列与河图洛书的数理体系相合，并且有玉龟相伴，而八卦图案居于玉版的重要位置，正说明了河图洛书与八卦的内在联系。

含山玉版上的图案，是苗族、彝族、壮族、瑶族等女装上常见的纹饰图案。从苗族刺绣可以找到河图洛书和八卦的符形，从苗族服饰、头饰上的纹饰可以看出，这是河图洛书和八卦的演变。

苗族在五帝时期，逐步离开河洛地区，河图洛书和八卦图像在他们头脑中留下了深深的烙印。虽然一般的苗族人对代代传承的这种纹饰已不能准确地解读，但他们会说，我们来自中原，服装上的方块图案象征着中原的方块田野，横条纹象征着洛河与黄河。（郑贞富）