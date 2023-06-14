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“人非共板”，各行其道是正道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.07.25 08:30

　　看晚报，政和路望春门街至龙门大道段正加紧实施“人非共板”改造，预计本月底完工后，电动车、自行车等非机动车将和行人共用一个道路板块，提升道路通行效率。

　　“道路千万条，安全第一条。”随着汽车进入寻常百姓家，市民出行由自行车向公交车和小汽车转变，由于机动车和非机动车速度差过大，不宜机非混行。实行“人非共板”，只需把非机动车道和人行道放在“一块板”上，让机动车和非机动车、行人各行其道。如此，不用大规模拆迁，不动大手术，既实现了人车分流，有利于提升通行效率，又节约空间、节省造价，已有不少南方城市进行了尝试性应用。

　　“人非共板”，各行其道是正道。就拿政和路来说，其作为次干道较为拥堵，非机动车道、人行道常被占用，部分非机动车驶入机动车道，常在车流“夹缝中求生存”。在不改变道路原有宽度的基础上，将非机动车道从机动车道中分离出来，不仅有利于非机动车快速通行，也能实现在非交通高峰时段行人、非机动车各走各的道，互不干扰，提升交通出行的安全性和舒适度。值得一提的是，与政和路一样，非机动车一般在早、中、晚上下班时段交通量最大，而人行交通在学校、超市等处交通量大，二者高峰较少重叠，有可能相互利用各自的道路资源，从而优化城市慢行交通系统。

　　“人非共板”看似小事，实则是关乎路权保障的大事，凸显的是以人为本、安全为上的理念。保障行人和非机动车的路权，道路规划设计固然重要，日常交通秩序也不可或缺，否则人行道恐变成电动车的便道，非机动车道也可能行人漫步，甚至变成“走别人的路，让别人无路可走”。从这个角度来讲，“人非共板”改变的不止是道路，还有人们的交通习惯。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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