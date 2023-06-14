婆婆留下的耳暖 她视如珍宝

聊起处理婆媳关系的话题，不少人会觉得这是门学问。

聊起处理婆媳关系的话题，不少人会觉得这是门学问。市民张老太太与婆婆的关系一直很融洽，她保存的两对耳暖就是最好的证明。这两对耳暖是其婆婆手工做的，已有几十年的历史。每当她拿出来端详，关于她与婆婆的往事便浮现在眼前……

耳暖做工精致

婆婆的两对耳暖 她当宝贝一样保存至今

张老太太名叫张淑芬，今年85岁，是一拖退休职工，现住在涧西区周山大道华山家园小区。近日，记者来到老人家里，见到了她保存多年的两对耳暖。记者看到，其中一对耳暖外侧为黑色缎面，上面有花草刺绣，并刺有“目视光荣”和“耳闻凯奏”字样，里面为真丝面料，周围有一圈毛茸茸的兔毛，虽然有些许磨损，但整体保存完好。另外一对耳暖属于半成品。“这两对耳暖是我婆婆手工做的，有几十年的历史了。”说起往事，张淑芬的眼睛变得明亮。

张淑芬说，她的婆婆老家在巩义农村，裹着小脚、盘着头发，属于典型的农村妇女。在她的印象里，婆婆性格开朗、幽默风趣，又通情达理，尤其做的一手好针线活。

二十世纪三四十年代，物资匮乏，张淑芬的婆婆家里地又很少，为了养活一家人，婆婆纺花织布，拿布到集市上卖，还会做一些诸如布鞋、耳暖等手工品来补贴家用。那个年代，每到冬天异常寒冷，普通百姓家里没啥取暖设备，帽子也不是一般人家能买得起的，为了防止耳朵被冻伤，手工做的耳暖比较流行。张淑芬保存的两对耳暖，正是婆婆那时候做的。