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洛阳城管部门人性化执法 外地车主寄锦旗致谢
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.25 08:25

　　“一心为民，暖人心扉；温情管理，情系民众。”近日，市城市管理执法支队收到汝州车主花先生寄来的一面锦旗。

　　花先生的老母亲在洛阳生活，7月11日上午出现身体不适。接到家人电话后，花先生赶紧驾车从汝州来到洛阳。他把车停在老城区安乐南街附近，随后陪着母亲去就诊。第二天，他发现私家车被城管部门贴了违法停车告知单。

　　“我知道车辆违停给他人带来不便，但是当时着急送母亲去医院，不是故意长时间违停，希望能通过申诉处理。”花先生说。

　　随后，花先生拨打了我市违停热线61111166，热线人员了解情况后，考虑到花先生停车时情况紧急，也能提供当天就医情况证明，随后通过微信让其发送了相关证明材料及情况说明，由热线组代为转交申诉材料，避免当事人从外地来洛办理。

　　最终，花先生的申诉得以通过。他对市城市管理执法支队违停大队热线组的服务很满意，特意制作一面锦旗，从汝州寄了快递，以示感谢。

　　市城市管理执法支队相关负责人提醒，车主因违停收到市城市管理局开具的违法停车告知单后，可在收到告知单的3日后15日内进行处理，如有异议可到市城市违停治理申诉中心(西工区七一路5号)陈述申辩。

　　若当事人在规定期限内未提出申辩，市城市管理局将会作出《简易程序处罚决定书》并向当事人送达。若既不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定书确定的法定义务，半年后仍未缴纳，该局将向人民法院递交强制执行申请书，采取行政强制执行。

　　此外，《道路交通安全法》规定，机动车应当在规定地点顺向停放，车辆违停属于违法行为，要接受处理。但《行政处罚法》第三十三条规定：“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。”市城市管理局坚持教育与处罚相结合，相继推出“文明停车服务卡”“15分钟内挪移免罚”等违停惠民举措。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 李新江 李峰）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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