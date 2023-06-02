“床旁结算”服务，让患者“少跑腿、零跑腿”

“真没想到，现在出院手续用一部智能手机就能办完。”近日，我市首批医保移动支付试点单位——汝阳县人民医院成功上线一站式“床旁结算”服务，患者可通过手机一站式办理挂号、缴费、出院结算等业务，该便民措施获群众点赞。

“真没想到，现在出院手续用一部智能手机就能办完。”近日，我市首批医保移动支付试点单位——汝阳县人民医院成功上线一站式“床旁结算”服务，患者可通过手机一站式办理挂号、缴费、出院结算等业务，该便民措施获群众点赞。

以往，患者住院治疗要多次去排队办理相关手续。入院时，先由医生开单，患者或其家属到住院部排队办理住院手续；出院时，还需要排队缴费，并办理医保结算。整个流程下来手续较为烦琐，群众的就医体验也不好。

昨日，记者在汝阳县人民医院住院部看到，医生为患者开具电子住院证后，事先通过手机挂号的患者可直接在手机上查看个人住院证，然后持手机到病房旁的护士站办理入院登记、医保联网等手续，入院过程更便捷。

42岁的宋先生告诉记者，前两天，一名患者在出院时，家属直接在旁边拿着手机就办好了医保结算和出院手续。“有了‘床旁结算’服务，住院期间几乎不用跑腿，每天的花销明细都会在床头的屏幕上显示，手机上也能看得清清楚楚，方便多了。”宋先生说。

据悉，该院于今年年初推出住院病区自费患者“床旁结算”服务，于6月初实现医保患者“床旁结算”服务，各个病区安排专职护士进行推广。截至目前，结算量突破2950人次，医保患者结算量为1997人次。

记者了解到，被患者点赞的“床旁结算”服务，是我市推行“便民就医少跑腿”的重要举措。今年，我市持续优化异地就医直接结算服务，推进医保报销线上线下通办，让医保服务更便民更快捷。汝阳县人民医院作为试点单位，目前除了支持医保诊间支付、医保刷脸支付，还完成了医保电子凭证在自助机建档、挂号、结算、取药、检查检验报告、电子发票打印等全流程全场景应用，群众就医体验不断得到改善。

“目前，全市所有定点医药机构均能实现电子医保凭证扫码结算，大多数二级以上医疗机构已实现医保就医移动支付及全流程应用。”市医疗保障局相关负责人说，下一步，我市将持续深化拓展更多医保移动支付应用场景，在更多医疗机构实现一站式“床旁结算”服务，让更多患者“少跑腿、零跑腿”。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 田超 崔浩浩)