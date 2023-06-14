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贺长合：躬耕棋坛五十载 倾心为洛培俊才
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.25 08:24

贺长合(右)

　　不久前结束的省十四运会社会组围棋比赛中，62岁的洛阳选手贺长合获老年男子个人组比赛一等奖。此前，省围棋协会向他颁发了“围棋从业50年”突出贡献奖章。今天我们带您认识这位洛阳围棋界的“大师兄”。

　　中原棋王带他走上围棋之路

　　贺长合出生于1960年12月，家在西工区。1972年，经老师推荐，贺长合开始跟中原棋王陈岱老师学围棋。贺长合回忆，那时陈岱老师在周公庙附近开设了免费的围棋培训班，义务教青少年下围棋。当时跟贺长合一批参加培训的有二三十名同学，只有他坚持了下来。

　　贺长合说，同学们是有了一定基础才找到陈岱老师学习的，算是带艺投师，只有贺长合从零开始，由陈岱老师手把手教布局、吃子等基本功，这也是他被称为“大师兄”的原因。

　　教棋之外，陈岱老师还会组织徒弟们参加全省的比赛，开阔视野，提升学生们的实战经验。在陈岱老师的精心指导下，贺长合成长迅速，一年时间就夺得了全市少儿围棋比赛的冠军和全省少儿围棋赛的第二名，当年的第一名是后来成为职业九段的刘小光。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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