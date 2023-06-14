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甘肃放羊老汉被水冲走 洛阳“漂流哥”冒险救人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.25 08:21

　　这几天，甘肃一名放羊老汉落水，洛阳“漂流哥”不顾危险下水救人的视频引起不少人关注。救人者叫赵占胜，他为了救人身体虚脱、受伤住院。日前，记者联系到赵占胜，听他讲述了救人经过。

赵占胜紧紧抱着落水者 （视频截图）

　　今年43岁的赵占胜是汝阳人，常年从事公益活动，网名“河南漂流哥”被不少人熟知。前不久，他到甘肃省民勤县收成镇做助农直播，不远处有一条水渠。“那条水渠是灌溉渠，当地降雨少，农民种地几乎全靠上游放水灌溉。”赵占胜说，18日下午2点左右，他正在田间地头直播销售当地的蜜瓜，突然听到有人喊“有人掉进水渠了”。他放下直播，立即跑过去查看，发现一名50多岁的老汉在水里挣扎，水已快将人淹没。

　　眼看人被冲走，现场围观群众不少，可无人敢下水施救。赵占胜来不及脱衣服，纵身跳入水中，一把抓住落水的老汉。落水者或许比较慌张，也牢牢抓住赵占胜不放。赵占胜迅速调整姿势，仰躺抱着对方，以便其能呼吸。“水渠里的水有1米多深，最深处有2米。”赵占胜回忆，他几次尝试站立，但水底湿滑、水流湍急，他站不起来。两岸的斜坡很陡，也没有任何抓手，他抱着落水者被冲走。其间，他多次尝试上岸，均未成功。

　　赵占胜与落水的老汉被水冲走了200多米远，当地村民找来一根木棍，在一处水流较缓的地方将俩人拉上了岸。“落水的老汉无大碍，我的体力消耗厉害，身体虚脱，脚踝处也有擦伤。”赵占胜说，他装在兜里的手机经长时间浸泡损坏，无法正常使用。

　　随后，赵占胜被送往医院救治。他在医院住了3天，于20日下午出院，目前已无大碍。赵占胜得知，落水的老汉姓徐，今年53岁，是当地村民。徐某养的一只羊羔丢失了两三天，他发现羊羔掉进水渠淹死后，担心影响别人用水，想将羊羔捞上来，结果脚底打滑掉进水渠。

　　“事后，徐某和家人曾到事发现场找我，我当时被送到了医院。”赵占胜坦言，这次救人有些仓促，其车上常年备有救生衣，应该穿上救生衣施救更保险。当时因为情况紧急，他没来得及拿。

　　赵占胜准备在当地待上一段时间，帮助村民卖瓜，随后再回洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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