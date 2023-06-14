让生力军更有地位——一谈推动民营经济实现更大发展

全新的部署，重磅的加持！

全新的部署，重磅的加持！

持续破除市场准入壁垒，完善融资支持政策制度，依法保护民营企业产权和企业家权益……犹如一石激起千层浪，最近发布的《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》(下称《意见》)，规格之高、举措之实，持续引发各界热议。尤为引人瞩目的是，《意见》首提“民营经济是推进中国式现代化的生力军”，新表述、新定位，无疑进一步抬升了民营经济的地位。

在我国经济社会发展格局中，民营经济素有“56789”的特征，即贡献了50%以上的税收、60%以上的国内生产总值、70%以上的技术创新成果、80%以上的城镇劳动就业、90%以上的企业数量，生动总结，昭示分量之重。正因此，省委鲜明强调“民营经济是河南发展的最大潜力”，市委明确指出“洛阳发展要有活力，必须激活民营经济”，从“最大”到“必须”，重视程度不言而喻。

在近日赴部分民营企业调研后举行的座谈会上，市委书记江凌更是开宗明义地指出：“民营企业是现代化洛阳建设的重要力量”，“在全社会营造全力支持企业发展、大力安商助商、更加尊重企业家的浓厚氛围，让民营企业更有地位”。“重要力量”，意味着少了民营企业的助力支撑，我们的现代化建设就难以行稳致远；“更有地位”，意味着对待民企与央企国企要一视同仁，甚至高看一眼、厚爱三分，倾心倾力助其做大做强。

在偃师，一次民营经济相关会议结束时，区委书记带头起立目送260位企业家离场的画面，很快在网上热传。在孟津，一场产业发展大会会场上，有感于“设立5亿元产业发展引导资金”等政策的干货满满，与会企业家们送出掌声有17次之多。“让民营企业在发展的舞台上唱主角、站C位”，这不仅是广大民企的热切期盼，也日益成为洛阳上下的共识和行动。

无惧风雨洗礼，一路打拼闯荡，民营企业的地位从来不是自封的，而是用实打实的成绩干出来的。我们要让民企更有地位，也诚需摘掉“有色眼镜”、不再“厚此薄彼”，始终把民营企业和民营企业家当作自己人，在安商助商帮企上不仅表决心，更笃于行。特别是当下，同很多地方一样，受制于“外需承压、内需修复缓慢”等因素，我市一些民企在经营、融资、扩产等方面面临重重困难，这就尤需我们深入开展“万人助万企”活动，切实优化发展环境，“和民营企业同舟共济、共克难关”。

民企活则经济活，民企兴则全局兴。相信，当整座城市“真诚地、真心地关心支持民营企业发展”，让生力军更有地位，广大民企必将满怀信心、轻装上阵、大胆发展！（洛平）