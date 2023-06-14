职工安心去上班 工会用心来带娃

“小朋友们，我们的第一节课是学习行‘叉手礼’……”近日，洛龙区总工会暑期爱心托管班在定鼎门社区开班。在首堂课上，几十名小学生跟随国风老师用“叉手礼”问好。

“小朋友们，我们的第一节课是学习行‘叉手礼’……”近日，洛龙区总工会暑期爱心托管班在定鼎门社区开班。在首堂课上，几十名小学生跟随国风老师用“叉手礼”问好。

孩子们不仅学习了“叉手礼”，随后还分组跟着市音乐家协会的老师学习了非洲鼓基本打法，在欢快的氛围中度过了半天时光。

据了解，洛龙区总工会暑期爱心托管班采取洛龙区总工会与开元路街道定鼎门社区合办的方式，招收了64名洛龙区区直各机关单位职工的6岁至12岁子女。托管班将持续到8月18日，上课时间为工作日每天8时30分至12时、15时至18时30分，与职工上下班时间同步，能极大解除职工后顾之忧。

“家长对我们放心，我们要让他们安心。虽然全部课程不收费，但服务质量一定要能保证，让孩子们学得开心、玩得尽兴是我们的目标。”洛龙区总工会工作人员介绍，今年的暑期爱心托管班在课程设置、师资配备、素质拓展等很多方面进行了升级。

在课程设置上，除了作业辅导、绘画、声乐、书法、体育等传统课程，每周还开设了非洲鼓、唐诗舞诵、国风体操、航模拼装、剪纸体验、心理游戏、安全演练等特色课程，让孩子们学习多方面知识。

为此，洛龙区总工会专门购置了非洲鼓、跳棋、剪纸、跳绳、字帖等，聘请2名经验丰富的老师带班，邀请市音乐家协会、市剪纸协会成员担任非洲鼓、剪纸老师，邀请国家二级心理咨询师进行心理游戏课程教学等。

洛阳理工学院向日葵支教团还派出了多名大学生，根据课程安排为孩子们传授艺术、传统文化、科学等方面的知识。

当天，除了洛龙区总工会暑期爱心托管班，还有洛龙区学府街道总工会、关林街道总工会、安乐街道总工会、龙门街道总工会、太康路街道总工会、翠云路街道总工会、李楼街道总工会、洛龙区法院工会的12个暑期爱心托管班同步开班。

洛龙区总工会相关负责人表示，将充分发挥托管班的平台作用，做细做实爱心托管工作，使托管班真正成为工会组织服务职工的重要阵地，让广大职工切实感受到来自工会“娘家人”的关心关爱。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 实习生 闫雪婷 季新一）