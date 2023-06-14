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洛阳深挖文旅消费潜力 让游客“乐意来、愿买单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.25 08:18
“古都夜八点”激发洛城夜间消费活力

　　人潮涌、消费旺！

　　“五一”假期，636.69万人次游客拥入洛阳，接近全市人口总和；端午假期，洛阳旅游收入达14.8亿元，比2019年同期增长63.53%，领跑全省与全国……“火爆”，无疑是当下我市文旅消费的真实写照。

　　2023全省文旅文创发展大会，着眼“文旅文创产业成支柱”，提出提高景区品质、挖掘消费潜力等部署，落脚就在“让游客乘兴而来、满意而归、愿意再来”。

　　今年以来，我市紧紧围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅发展理念，以“古都夜八点”文旅消费季等促消费活动为抓手，着力在消费补贴、互动体验、创意策划等方面下功夫，让游客沉醉其中，让消费节节攀高，不断迈出“扩大内需拉动消费、培育新的支柱产业”的铿锵步伐。

　　真心投入，获得感满满

　　机票即门票！

　　前不久，洛阳公布“乘飞机免费游洛阳”活动细则，乘飞机抵达洛阳的非洛阳籍旅客，只需在微信公众号上动动手指预约，全市71家A级旅游景区就能免费畅游。“诚意满满”“这波操作666”“这就搜机票和攻略”……一句句外地网友的赞扬评论中，游客获得感尽显。

　　着力扩大内需、恢复和扩大消费被列为当下经济工作的重点任务，我市充分挖掘古都文化魅力，加大文旅消费补贴优惠力度，持续提升游客获得感，促进文旅消费提质扩量。

　　暑假期间老君山、白云山、隋唐洛阳城等景区，针对2023年初、高中毕业生推出“持准考证免费游”活动；凭郑汴洛“三点一线”高铁套票购买证明，可享受A级景区首道门票五折优惠……优惠政策的持续发力，带动来洛旅游意愿持续增强。近3个月，洛阳景区预约量比2019年同期增长47%，酒店预订量比2019年同期增长163%！

　　“真金白银”的投入，正换来“跨越山水”的奔赴！

　　精心互动，氛围感强烈

　　“满眼汉服，光是这一秒穿越的‘汉服大赏’，就值回路费！”最近，在牡丹阁景区，说起来洛旅游的体验，来自上海的游客王先生满是赞誉。

　　今年以来，从城区的牡丹阁，到县区的鸡冠洞，我市不少景区推出了穿汉服免费游景区活动。“打电话预约的人很多，每天能达到预约上限的70%。”洛阳牡丹阁景区工作人员说，汉服文化与厚重历史、大美山川相结合，为游客提供了更加沉浸的旅行体验，留下值得回味的旅行记忆。

　　当现代旅游转向体验经济，谁能提升游客体验感，谁就能拓展文旅的深度。今年以来，我市持续策划体验感好、参与度高的创意文旅活动，并借此激发移动端传播，吸引游客为沉浸式体验买单。

　　从洛邑古城举办全国汉服短视频大赛，邀请全国游客和媒体达人记录汉服文化魅力，到九洲池举办背诵《离骚》免门票活动，引导游客重温文化经典，从“超火的天花板级打卡地”，到“来到洛阳，不知此地是何年”，一项项引人沉浸的文化活动，一句句发自内心的网友评论，折射出古都与游客的双向奔赴！

　　匠心策划，新鲜感爆棚

　　“尽显唐风，不虚此行！”

　　22日，九洲池夜游震撼登场。身着汉服的优雅“唐妞”手持大红灯笼引路，再现2023全省文旅文创发展大会上火爆出圈的同款迎宾礼。含“唐”量满满的演绎，让游客一秒入梦盛唐。

　　不只是迎宾礼，伴随着17日隋唐洛阳城景区夜游模式开启，《执扇芳华》《兰灯初上》《神都潮夏夜》创新国风音乐演出等节目轮番登场，吊足了游客的观赏欲，热闹了一座“城”。

　　持续激发消费欲望，离不开创意十足、体验独特的产品与场景。今年以来，洛阳持续策划“文化味浓”“烟火气足”“创新度高”的文旅节目，实现周周有活动、月月有亮点。

　　从谋划“畅游一夏乐享古都”文旅消费季，开展“美好生活露营季”、“国风起洛阳华裳耀神都”2023洛阳华服文化季等主题活动，到依托老君山、白云山、重渡沟等景区，举办音乐节、露营季、研学游等，一次次创新表达，给游客带来“熟悉的陌生感”，走“心”更走“新”的消费场景广受热捧。

　　方向对了，就不怕路远。

　　展望未来，着力培育文旅文创融合发展新产业新业态，不断提振文旅消费，等待洛阳的，必将是文旅文创产业葳蕤花开的未来！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 邵亦琳 通讯员 赵奕鼎 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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