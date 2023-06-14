洛阳市退役军人事务局组织开展大型义诊活动

日前，市退役军人事务局组织市关爱退役军人就业创业促进会、河南省洛阳正骨医院走进解放军驻洛某部，开展“拥军支前送健康 暖心义诊进军营”大型义诊活动
日前，市退役军人事务局组织市关爱退役军人就业创业促进会、河南省洛阳正骨医院走进解放军驻洛某部，开展“拥军支前送健康 暖心义诊进军营”大型义诊活动
日前，市退役军人事务局组织市关爱退役军人就业创业促进会、河南省洛阳正骨医院走进解放军驻洛某部，开展“拥军支前送健康 暖心义诊进军营”大型义诊活动。活动中，10余名医疗专家为部队官兵进行针对性检查，给予精准诊治，赠送常用护理药品，普及训练创伤急救、治疗及预防等知识，受到官兵好评。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩中军 摄影报道）
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