本周洛阳雷阵雨频繁“光顾” 高温暂时退场

今日洛阳阴天到多云有分布不均匀阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风3级左右，气温26℃~35℃。

今日洛阳阴天到多云有分布不均匀阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风3级左右，气温26℃~35℃。 昨天晴热持续，省气象台统计数据显示，昨天8时至17时，我省最高气温前三名的地方是：洛龙区龙门40.5℃，焦作市中站区四中、涧西区辛店40.2℃，焦作市沁阳市区、瀍河区林校、鹤壁市淇县康庄40.1℃。 省气象台预计，今天我省大部地区气温略降，不过我省中西部仍有35℃以上高温天气，请注意防暑。周三到周六，我省西北部局地有高温天气，其余大部分地区高温暂退，不过由于空气湿度较大，闷热感仍然“在线”。 市气象台根据最新气象资料分析，未来几天受高空低槽和台风外围气流影响，我市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。 最近几天天气预报 今天：阴天到多云有分布不均匀阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，东南风3级左右，气温26℃~35℃。 明天：多云到阴天有分散性阵雨，并伴有短时强降水等强对流天气，东南风2级~3级，气温25℃~34℃。 27日(周四)：阴天间多云有阵雨，气温24℃~33℃。 28日(周五)：多云到阴天有阵雨，气温24℃~33℃。 29日(周六)：阴天有阵雨，气温24℃~32℃。 30日(周日)：阴天有阵雨，气温24℃~32℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡 通讯员 郭铭博）