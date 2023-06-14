目标明确了！洛阳2025年建筑业总产值将突破2000亿元

最高奖励200万元支持域外大型建筑企业总部迁入、每年奖励20万元鼓励企业增产创优……日前，洛阳市出台专项实施意见，明确30项具体措施，综合运用政策激励、金融支持等手段加快建筑业发展，确保至2025年底全市建筑业总产值突破2000亿元。

最高奖励200万元支持域外大型建筑企业总部迁入、每年奖励20万元鼓励企业增产创优……日前，洛阳市出台专项实施意见，明确30项具体措施，综合运用政策激励、金融支持等手段加快建筑业发展，确保至2025年底全市建筑业总产值突破2000亿元。

——明确总体目标，2025年建筑业总产值突破2000亿元

洛阳进一步明确未来2年建筑业发展总体目标，提出到2025年底，全市建筑业绿色低碳智能化融合发展水平取得明显成效，打造全国“绿色低碳城市”示范标杆。洛阳建筑业品牌效应进一步彰显，成为全省建筑业转型发展排头兵和新型建筑工业化重要典范。其中建筑业产值年均增幅10%以上，建筑业增加值对GDP贡献率10%以上，全市建筑业总产值达到2000亿元，产业支撑作用更加明显。

——鼓励企业增产创优，最高奖励20万元

据介绍，洛阳将对年产值100亿元以上且年营业收入达到60亿元的建筑企业，当年度一次性给予奖励20万元；年产值75亿元以上且年营业收入达到45亿元的，当年度一次性给予奖励15万元；年产值50亿元以上且年营业收入达到30亿元的，当年度一次性给予奖励10万元；年产值20亿元以上且年营业收入达到10亿元的，当年度一次性给予奖励2万元。