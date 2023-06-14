直播丨长江源！今晚8时，沱沱河畔见

万里长江，源头有多美？今天(7月24日)晚上8时，长江网记者将在长江之源沱沱河畔进行网络直播，与“长江源头第一桥”——青藏铁路长江源特大桥、“长江源头第一镇”——青海省格尔木市唐古拉山镇同框。

万里长江，源头有多美？今天(7月24日)晚上8时，长江网记者将在长江之源沱沱河畔进行网络直播，与“长江源头第一桥”——青藏铁路长江源特大桥、“长江源头第一镇”——青海省格尔木市唐古拉山镇同框。 万里长江，源头有多美？今天(7月24日)晚上8时，长江网记者将在长江之源沱沱河畔进行网络直播，与“长江源头第一桥”——青藏铁路长江源特大桥、“长江源头第一镇”——青海省格尔木市唐古拉山镇同框。 昨日，“沿着长江读懂中国——万里长江行”主题宣传推广活动青海段探访团一行昨日抵达长江源头沱沱河畔。今晚直播中，长江网记者将邀请文史专家、媒体记者、外地游客、当地居民一起分享长江源头的历史、人文、地理，跟全国网友一起读长江、读中国。 ④