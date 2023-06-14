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谨防上当受骗！洛阳市住房保障和房产服务中心发布提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 17:35

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：瀍河区和华翠苑经适房什么时候可以申请？

　　洛阳市住房保障和房产服务中心回复：根据政府文件，该项目房源用于瀍河区符合经适房购买条件的征迁困难家庭安置。

　　温馨提醒：经适房报名、资格审核、选房手续必须本人亲自到场办理，不能代办，申购过程中不收取任何费用，一些网络、微信群、中介发布经适房销售信息均为虚假信息，请不要相信这些虚假信息。

　　请广大市民不要听信谣言，谨防上当受骗，若要了解经适房认购信息可关注市住房保障和房产服务中心官方网站查看了解。

　　如有疑问可继续与我中心联系：64812624、63223229。

　　点击查看原帖
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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