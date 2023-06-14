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强军精武河南兵丨袁好杰：领舞刀尖练打赢 逐梦深蓝当先锋
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 16:20

　　作为舰载机飞行员，他苦练战斗技能，每天都要经历生死考验，但却毫无畏惧、甘之如饴；作为舰载机飞行教官，他以战领训、为战育人，助力壮大舰载机飞行员队伍……他叫袁好杰，是海军航空大学某基地的河南洛阳籍现役军人。日前，记者前往渤海之滨，走进部队驻地，采访了他肩扛使命、领舞刀尖，矢志守护祖国海空的故事。

　　从军报国 搏击长空

　　记者在海军航空大学某基地见到袁好杰时，他刚刚结束飞行训练，来不及休息便与学员们分享自己的飞行心得。

　　提及自己的成长，他的思绪立刻回到了千里之外的家乡洛阳，时间也回到了儿时自己生活的农家小院中。

　　出生在1988年的袁好杰，是汝阳县内埠乡杜庄村人。袁好杰说，父亲曾在部队服役7年，小时候最快乐的时光，就是坐在院子中，听父亲讲关于部队的故事。

　　“父亲讲述的故事，是滋养我成长的最好的精神食粮，不仅让我感受到军人无私、奉献、团结、奋进精神，也为生长在封闭小山村的我，打开了一扇了解外面世界的大门。”袁好杰说，从军报国的种子从那时起就在他的心中生根发芽，“好男儿就要去当兵”。

　　转眼来到2008年，一则空军招飞考试的消息让正值高三的袁好杰兴奋不已，“想象着驾驶战机、搏击长空的那一幕，顿时热血沸腾”。经过充分准备，袁好杰以优异成绩顺利圆梦，进入军校成为一名“准飞行员”。

　　入伍后，袁好杰头顶蓝天、严谨勤实，从理论学习，到体能训练，用功在平时，坚持做到最好，甚至做梦时都在练习飞行动作，顺利取得了初教机和高教机的驾驶资格。

　　2013年，大学毕业后，袁好杰被调至海军一线作战部队，并逐步成长为一名优秀的战斗机飞行员。

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[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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